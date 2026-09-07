Правительство откладывает часть бюджетных расходов на конец года

Правительство решило перенести большую часть незащищенных расходов государственного бюджета на декабрь из-за задержек с международным финансированием. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, бюджет не может профинансировать все предусмотренные на 2026 год расходы в запланированные сроки.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Гетманцев связал задержку финансирования со срывом в Верховной Раде голосований за законопроекты, принятие которых входит в международные обязательства Украины.

Как отмечает LIGA.net, речь идет, в частности, о документах, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Выполнение программы МВФ также связано с поступлением финансовой поддержки от других международных партнеров, в частности, Европейского Союза.

Перенос прежде всего будет касаться незащищенных статей бюджета. К ним относятся капитальные расходы – в частности, ремонты, реконструкция и строительство.

В то же время, по имеющейся информации, решение пока не затрагивает зарплату работников бюджетной сферы, социальное обеспечение и текущие трансферты местным бюджетам.

Напомним, в начале сентября Украина и миссия МВФ согласовали план финансирования на 2026-2027 годы. По оценкам Фонда, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составляет около $136,5 млрд, из которых $63 млрд приходится на 2026-2027 годы даже с учетом уже подтвержденной помощи.