Украина согласовала с миссией МВФ план финансирования на 2026-2027 годы

В Киеве прошла рабочая встреча с миссией Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем. Главными темами переговоров стали оценка финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы и подготовка сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Несмотря на регулярные сигналы воздушной тревоги представители Фонда продолжают очную работу в украинской столице. В ходе консультаций стороны детально проанализировали имеющиеся источники покрытия бюджетных нужд и наработали четкий план совместных действий по сохранению финансовой устойчивости государства.

Напомним, следующий транш МВФ оказался под угрозой из-за невыполнения требований. Выделение 1,66 миллиарда долларов задерживается из-за недостаточного прогресса в реализации структурных реформ и медленного принятия необходимых законопроектов парламентом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Верховную Раду в том, что депутаты не поддержали три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.

Напомним, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем 31 августа начала в Киеве переговоры с представителями украинских властей и другими заинтересованными сторонами.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новая программа поддержки на $8,1 млрд на четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

23 июля Украина получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ.