МВФ начал переговоры с Украиной: в центре внимания экономика и бюджет

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начинает в Киеве переговоры с представителями украинских властей и другими заинтересованными сторонами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина.

МВФ начинает переговоры с Украиной

В ходе визита стороны обсудят текущие и перспективные экономические показатели Украины, выполнение обязательств по макроэкономическим и структурным реформам в рамках программы расширенного финансирования EFF, а также проект государственного бюджета на 2027 год.

Миссия будет работать в рамках очередного визита персонала МВФ в Украину.

О программе МВФ

Ранее представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру четырехлетней программы EFF. Это решение открыло Украине доступ к финансированию в $690 млн в рамках программы общим объемом в $8,1 млрд после выполнения ключевых индикативных целей.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.