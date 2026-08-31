МВФ розпочав переговори з Україною: у центрі уваги економіка та бюджет

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочинає в Києві переговори з представниками української влади та іншими зацікавленими сторонами.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна.

МВФ починає переговори з Україною

Під час візиту сторони обговорять поточні та перспективні економічні показники України, виконання зобов’язань щодо макроекономічних і структурних реформ у межах програми розширеного фінансування EFF, а також проєкт державного бюджету на 2027 рік.

Місія працюватиме в межах чергового візиту персоналу МВФ до України.

Про програму МВФ

Раніше представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF. Це рішення відкрило Україні доступ до фінансування у $690 млн в межах програми загальним обсягом $8,1 млрд після виконання ключових індикативних цілей.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.