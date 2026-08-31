Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,54

--0,03

EUR

51,86

--0,15

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,86

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

МВФ розпочав переговори з Україною: у центрі уваги економіка та бюджет

МВФ
Україна починає переговори з МВФ щодо реформ та бюджету / Depositphotos

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочинає в Києві переговори з представниками української влади та іншими зацікавленими сторонами. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна.

МВФ починає переговори з Україною

Під час візиту сторони обговорять поточні та перспективні економічні показники України, виконання зобов’язань щодо макроекономічних і структурних реформ у межах програми розширеного фінансування EFF, а також проєкт державного бюджету на 2027 рік.

Місія працюватиме в межах чергового візиту персоналу МВФ до України.

Про програму МВФ

Раніше представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF. Це рішення відкрило Україні доступ до фінансування у $690 млн в межах програми загальним обсягом $8,1 млрд після виконання ключових індикативних цілей.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності