Дефіцит кадрів і зростання безробіття: новий прогноз МВФ для України

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що рівень безробіття в Україні у 2027 році становитиме 11,3%, що вище за очікуваний показник 2026 року. Водночас офіційна статистика свідчить про скорочення кількості зареєстрованих безробітних, однак роботодавці й надалі стикаються з гострим дефіцитом кваліфікованих кадрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

МВФ оцінив рівень безробіття в Україні

Станом на кінець червня 2026 року в Україні на обліку перебували 93,1 тисячі людей зі статусом безробітного. Це на 2,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 1,3% менше, ніж у травні.

Загалом упродовж першого півріччя 2026 року статус безробітного мали 220,6 тисячі українців, що на 2,8% менше, ніж за той самий період 2025 року.

Однак ці показники не означають автоматичного зростання зайнятості. МВФ оцінює рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці, тоді як державна статистика враховує лише тих людей, які офіційно зареєструвалися у службі зайнятості, наголошує Гетманцев.

Відтак зменшення кількості зареєстрованих безробітних не завжди означає, що люди знайшли роботу. Статус безробітного може бути припинений з інших причин - наприклад, через початок навчання, вихід на пенсію або за власною заявою людини.

При цьому на ринку праці України зберігається значний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Станом на кінець червня у базі Державної служби зайнятості було 63,2 тисячі вакансій - приблизно дві вакансії на кожні три зареєстровані безробітні.

Попри наявність вакансій, роботодавці продовжують відчувати нестачу працівників, особливо фахівців із необхідною кваліфікацією. Однією з головних проблем залишається невідповідність навичок шукачів роботи вимогам роботодавців.

Регіональна ситуація на ринку праці також суттєво відрізняється. У деяких областях кількість зареєстрованих безробітних за рік зросла:

Івано-Франківська область - +19,4%;

Тернопільська область - +16,2%;

Чернівецька область - +12%;

Львівська область - +10%;

Волинська область - +7,2%.

Водночас у низці регіонів кількість зареєстрованих безробітних скоротилася:

Рівненська область - на 9,1%;

Полтавська область - на 6,9%;

Київська область - на 4,6%.

На регіональні відмінності можуть впливати переміщення населення, особливості місцевої економіки, структура зайнятості та попит роботодавців на працівників.

Таким чином, попри скорочення офіційно зареєстрованого безробіття, український ринок праці залишається складним: країна одночасно стикається з нестачею кадрів і високим рівнем безробіття за міжнародними оцінками.

Нагадаємо, молоді українці отримують більше можливостей на ринку праці - роботодавці збільшують кількість вакансій і підвищують зарплати. Найбільший попит зберігається на продавців, водіїв, будівельників, працівників логістики та сфери гостинності.