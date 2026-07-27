Робота для студентів і молоді: які професії в Україні пропонують зарплати понад 30 тисяч грн

Молоді українці отримують більше можливостей на ринку праці - роботодавці збільшують кількість вакансій і підвищують зарплати. Найбільший попит зберігається на продавців, водіїв, будівельників, працівників логістики та сфери гостинності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Робота.

Які професії стали найвигіднішими для молоді

Серед найпопулярніших вакансій для молоді лідирують позиції продавців. Порівняно з червнем 2025 року кількість таких оголошень зросла на 12%. Медіанна зарплата на цій посаді у червні 2026 року становила 25 350 грн.

Серед інших затребуваних вакансій у сфері торгівлі:

касир - медіанна зарплата 25 845 грн;

продавець-консультант - 25 475 грн;

пекар - 33 300 грн;

менеджер з продажу - 27 750 грн.

Окрім торгівлі, молодим кандидатам пропонують роботу у сферах логістики, доставки, будівництва та облицювальних робіт.

Серед таких вакансій:

вантажник - медіанна зарплата 29 159 грн;

водій - 33 500 грн;

різноробочий - 25 250 грн;

будівельник - 36 750 грн.

За рік кількість пропозицій на окремі робітничі професії помітно зросла. Зокрема, вакансій для вантажників стало більше на 34%, будівельників - на 25%, різноробочих - на 19%.

У літній період також збільшується попит на працівників у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Частина цих вакансій підходить студентам і молодим кандидатам без значного досвіду роботи.

Серед таких пропозицій:

кухар - медіанна зарплата 33 150 грн;

бариста - 21 400 грн;

офіціант - 22 625 грн.

Загалом найбільше вакансій для молоді зосереджено у сфері обслуговування, торгівлі, логістики та робітничих професіях.

У яких регіонах зросла кількість вакансі й

Ринок праці для молодих кандидатів у різних регіонах України змінюється нерівномірно. У частині областей кількість вакансій для студентів та працівників до 18 років зросла, тоді як в інших - скоротилася.

Найбільше зростання пропозицій роботи для молоді зафіксували у:

Закарпатській області - +26%;

Житомирській - +24%;

Львівській - +23%;

Волинській - +20%;

Кіровоградській - +18%.

Ще у трьох областях - Чернігівській, Тернопільській та Миколаївській - кількість вакансій зросла на 13%.

У Київській області, де зосереджена найбільша кількість пропозицій роботи, ситуація майже не змінилася - кількість вакансій для молоді скоротилася лише на 1% порівняно з червнем 2025 року.

Водночас найбільше падіння пропозицій зафіксували у Сумській області - на 28%, Полтавській та Дніпропетровській - на 20%.

Паралельно роботодавці підвищують зарплати на найбільш затребувані позиції. За рік медіанні доходи зросли, зокрема:

продавці - на 18%, до 25 350 грн;

штукатури - на 24%, до 80 500 грн;

комплектувальники - на 25%, до 28 469 грн;

комірники - на 16%, до 29 000 грн;

касири - на 15%, до 25 845 грн;

вантажники - на 20%, до 29 159 грн;

будівельники - на 21%, до 36 750 грн;

бариста - на 16%, до 21 400 грн.

Найбільше зростання зарплат зафіксували для продавців-консультантів - на 27% (до 25 475 грн) та водіїв - на 26% (до 33 500 грн).

Раніше повідомлялося, що з січня до липня 2026 року до Державної служби зайнятості звернулися 76 тисяч роботодавців, які зареєстрували понад 242 тисячі вакансій. Через дефіцит кадрів зарплати на деяких цивільних посадах досягли 170 тисяч гривень на місяць, а лідером за кількістю пропозицій стала Львівська область.