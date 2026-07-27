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Росія атакувала заблоковані цивільні судна у портах Миколаївщини

Росія атакувала заблоковані цивільні судна у портах Миколаївщини
Росія атакувала заблоковані цивільні судна у портах Миколаївщини / АМПУ

У ніч на 27 липня Росія атакувала цивільні торговельні судна у портах Миколаївської області. Під удар потрапили кораблі, які залишаються заблокованими від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та не здійснюють комерційних рейсів. Унаслідок атаки одна людина загинула, також є поранені.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

В АМПУ не уточнили кількість пошкоджених суден і поранених, а також масштаби руйнувань у портах.

В адміністрації наголосили, що атаковані судна не використовувалися для комерційного судноплавства і протягом понад чотирьох років не могли залишити українські порти.

Удари по заблокованому флоту створюють додаткові ризики для цивільних моряків, портової інфраструктури та судноплавства у Чорному морі.

Україна документує наслідки атак і закликає міжнародну морську спільноту відреагувати на удари Росії по цивільному торговельному флоту.

Нагадаємо, два дні тому під час виходу з порту Одещини було двічі атаковане цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.

Автор:
Тетяна Гойденко