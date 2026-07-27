Россия атаковала заблокированные гражданские суда в портах Николаевщины

В ночь на 27 июля Россия атаковала гражданские торговые суда в портах Николаевской области. Под удар попали корабли, которые остаются заблокированными с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и не осуществляют коммерческие рейсы. В результате атаки один человек погиб, также ранены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

В АМПУ не уточнили количество поврежденных и раненых судов, а также масштабы разрушений в портах.

В администрации отметили, что атакованные суда не использовались для коммерческого судоходства и в течение более четырех лет не могли покинуть украинские порты.

Удары по заблокированному флоту создают дополнительные риски для гражданских моряков, портовой инфраструктуры и судоходства в Черном море.

Украина документирует последствия атак и призывает международное морское сообщество отреагировать на удары России по гражданскому торговому флоту.

Напомним, два дня назад во время выхода из порта Одесщины было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы.