В Подмосковье горит склад Wildberries после атаки сотен беспилотников

В ночь на 18 августа Москва и Московская область подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников. По заявлению мэра российской столицы Сергея Собянина, в направлении города было запущено 637 дронов, из которых по меньшей мере 180 якобы были сбиты непосредственно в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Пожары на складе Wildberries, в домах и разрушениях

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об атаке дронов в ряде округов, что повлекло за собой пожары и разрушения:

Склад Wildberries: в Богородском округе вспыхнул логистический комплекс маркетплейса; персонал эвакуировали.

Жилищный сектор и инфраструктура: в Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного дома, в селе Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Коломне горели торговый павильон возле ТЦ "Глобус", повреждено здание ЗАГСа и магазины, а в Котельниках загорелись строительные леса жилого комплекса.

Блэкаут в регионе и масштабы налета

В результате повреждения электросетевого оборудования компании "Мособлэнерго" было обесточено 109 трансформаторных подстанций. Более пяти тысяч потребителей и 46 социальных объектов в округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево остались без электроэнергии.

По данным минобороны РФ, всего за ночь над 15 регионами России и временно оккупированным Крымом якобы перехватили и уничтожили 791 дрон.

Напомним, стоимость уничтоженных товаров на складах Wildberries достигла почти шести миллиардов долларов. В результате ударов украинских дронов по меньшей мере 12 мегахабов компании сгорели дотла, а прямые убытки онлайн-ритейлера оцениваются в 100–200 млрд рублей.