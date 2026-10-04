Активы "Лукойла" на $20 млрд стали частью переговоров США с Россией по Украине

Переговоры США и России по прекращению войны в Украине расширились и теперь включают потенциальное многомиллиардное соглашение по международным активам российского "Лукойла". Вопрос продажи активов поднимал Владимир Путин во время встречи с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на The New York Times.

Речь идет о крупном портфеле нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций "Лукойла" в разных странах. В начале года компания оценивала свои международные активы примерно в $20 млрд.

По данным издания, Путин предложил заключить соглашение как демонстрацию возможности возобновления бизнес-связей между Россией и США. Американская сторона, по словам одного из собеседников NYT, согласилась проработать вопрос, рассматривая его как потенциальный способ снизить мировые цены на энергоносители.

Одним из главных претендентов на активы стала группа во главе с американским инвестором Тоддом Боэлем. В нее также входят инвесторы Ближнего Востока и американская International Development Finance Corporation (DFC).

Ранее значительную часть международных активов "Лукойла" планировала приобрести инвестиционная компания Carlyle, однако согласование соглашения в США затянулось. На этом фоне консорциум Боэли стал одним из ведущих претендентов.

По данным NYT, Виткофф и Кушнер непосредственно участвовали в переговорах по финансовым условиям участия правительства США в потенциальном соглашении. В то же время, издание отмечает, что нет признаков того, что они лично получат от нее финансовую выгоду.

Потенциальное соглашение еще не окончательно. Она нуждается в одобрении Министерства финансов США, поскольку активы "Лукойла" находятся под американскими санкциями. Их продажи также фактически зависят от согласования российской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что американский миллиардер Тодд Боэли сформировал консорциум для покупки международных активов "Лукойла". В него вошли американская DFC, инвесторы из ОАЭ и Катара.