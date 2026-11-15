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Под Киевом построят энергетический остров с солнечной, ветровой и биометановой генерацией

линии электропередач
Под Киевом построят энергетический остров

Украинский проект "Собственный Город" и польская технологическая компания E-HUB energy договорились о создании децентрализованного энергетического острова "Собственно Энерджи" недалеко от Киева. Инвестиционный потенциал начальных этапов проекта оценивается примерно в €75 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление основателя и CEO "Vlasne Misto" Ярослава Корнияченко агентству "Интерфакс-Украина".

Меморандум о стратегическом партнерстве стороны подписали во время ReBuild Ukraine в Варшаве.

Проект должен объединить солнечную и ветровую генерацию, управляемую генерацию на биометане, промышленные системы накопления электроэнергии BESS, собственную сетевую инфраструктуру и цифровое управление энергетическими потоками.

"Собственный Город" развивается в 7 км от Киева.

Что планируют построить

Первые два этапа "Собственно Энерджи" предполагают установку 75 МВт солнечной генерации и 75 МВт мощности BESS.

Начальная емкость систем накопления составит 225 МВтч с перспективой увеличения до 350 МВтч.

Также планируется внедрение цифровых систем прогнозирования, диспетчеризации, балансировки и управления энергоресурсами.

Первую очередь проекта - солнечную электростанцию мощностью 15 МВт и BESS мощностью 15 МВт и емкостью 45-60 МВтч - планируют реализовать в течение 2027 года.

Следующими направлениями должны стать ветрогенерация и производство электроэнергии из биометана. По словам Корниченко, уже ведутся переговоры с потенциальными технологическими и инвестиционными партнерами.

Стратегический потенциал полной энергетической модели оценивают до 440 ГВтч электроэнергии в год.

Ожидается, что она сможет обеспечивать потребности самого "Собственного Города", Дмитровского общества и поддерживать энергосистему Киевского региона.

Напомним, во время ReBuild Ukraine 2026 уже объявили о €75 млн для энергетической инфраструктуры проекта "Собственный Город" в Дмитровской общине Киевской области.

Автор:
Татьяна Гойденко

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