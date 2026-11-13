От бизнеса к энергетике: какие инвестиционные соглашения заключили на ReBuild Ukraine 2026

В ходе международной конференции ReBuild Ukraine 2026 в Варшаве был объявлен ряд новых программ и инвестиционных договоренностей для поддержки украинского бизнеса, энергетики и восстановления. Среди них — €146,25 млн для малого и среднего бизнеса, €75 млн на энергетическую инфраструктуру общества и новые обязательства инвестиционных фондов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

В этом году ReBuild Ukraine собрала более 7,5 тыс. представителей правительств, бизнеса, общин, международных финансовых организаций, доноров и инвесторов из 33 стран.

В экспозиции было представлено более 800 компаний и организаций, 27 национальных павильонов и более 150 украинских общин.

Одним из центральных событий стала третья Инвестиционная конференция ЕС-Украина.

По словам Министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, ключевыми условиями для привлечения частного капитала остаются ускорение реформ, макрофинансовая стабильность и снижение инвестиционных рисков.

€146,25 млн для малого и среднего бизнеса

Европейская комиссия и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о запуске программы Re-Ukraine Catalyst+ в рамках инвестиционной рамки для Украины.

Ее объем составляет €146,25 млн.

Программа объединит портфельные гарантии и гранты, в том числе для предприятий, пострадавших от войны, ветеранского бизнеса и трудоустраивающих ветеранов компаний.

Еще €3,4 млн. грантовой поддержки для украинского бизнеса предусматривает соглашение ПриватБанка и Группы Европейского инвестиционного банка.

Предприниматели смогут компенсировать часть расходов по кредитам, а максимальный грант для одного бизнеса составит 200 тыс. евро.

Новые инвестиции в энергетику

Украинский инвестор и польская компания E-HUB договорились о €75 млн для проекта "Собственный Город" в Дмитровской общине Киевской области.

Инициатива предполагает развитие местной энергетической инфраструктуры и экономики общества.

Еще 50 млн евро новых инвестиционных обязательств объявили для Horizon Capital Catalyst Fund. Общий объем фонда после этого достиг €200 млн.

Он инвестирует в энергетику, цифровую инфраструктуру, строительство и промышленность. Первой инвестицией стала покупка 45% в проекте ветроэлектростанции мощностью 124 МВт в Одесской области.

ЕС одобрил новые программы на €376 млн

Европейская комиссия также сообщила о принятии руководящим советом Инвестиционной рамки для Украины четырех новых программ.

Их общий объем составляет €376 млн в форме гарантий ЕС и смешанного финансирования.

Ожидается, что эти инструменты помогут привлечь в €1,4 млрд новых инвестиций.

Кроме того, Министерство экономики и окружающей среды подписало меморандум о присоединении шведского государственного финансового учреждения Swedfund к Ukraine Framework for Project Preparation.

Swedfund стал четвертым партнером механизма, оказывающего техническую и грантовую поддержку для подготовки инвестиционных проектов.

На полях конференции также объявили о пятом соглашении в рамках Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Украинская компания UFORCE привлекла $700 млн для развития технологий и масштабирования производства беспилотных систем в Украине и за границей.

Напомним, в ходе ReBuild Ukraine ПриватБанк и Группа ЕИБ уже объявили о грантовой поддержке бизнеса на €3,4 млн. Предприниматели смогут получить до €200 тыс. компенсации части расходов по кредитам.