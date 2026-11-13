Rozetka получит от ЕБРР 25 млн евро кредита на возобновление бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит украинскому маркетплейсу Rozetka кредит в 25 млн евро. Деньги помогут компании продолжить работу после уничтожения главного складского и распределительного центра в Броварах в августе 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.

Гарантия и разделение средств на транши

Финансирование разделят на два транша. Первые 10 млн евро зарезервируют для инвестиций в безопасность и устойчивость бизнеса, а также пополнение оборотного капитала в Украине и Польше. Еще 15 млн евро будут направлены на текущие потребности компании и инвестиции по мере возобновления ее деятельности.

Кредит для украинского бизнеса Rozetka будет гарантировать покрытие первых убытков от Европейского Союза в рамках Инвестиционной программы для Украины.

На что Rozetka потратит деньги

Часть финансирования используют для восстановления оборотных средств, поддержки запасов товаров и хранения рабочих мест. Также компания планирует перестроить логистическую сеть, чтобы меньше зависеть от больших складских комплексов.

Среди планируемых инвестиций – аккумуляторные системы для пунктов выдачи заказов, мобильные укрытия и современные системы пожарной безопасности. Кроме того, средства будут направлены на обустройство складских помещений и транспорт для работников, переведенных на другие объекты.

Напомним, убытки маркетплейса Rozetka от уничтожения товарных запасов на крупнейшем распределительном складе в Броварах в результате российского ракетного удара 5 августа 2026 года составляют 1,5 млрд грн, а стоимость самого комплекса вместе с техникой и оборудованием оценивается в $75 млн.