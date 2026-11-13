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Rozetka отримає від ЄБРР 25 млн євро кредиту на відновлення бізнесу
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть українському маркетплейсу Rozetka кредит на 25 млн євро. Гроші допоможуть компанії продовжити роботу після знищення головного складського та розподільчого центру в Броварах у серпні 2026 року.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.
Гарантія і поділ коштів на транші
Фінансування поділять на два транші. Перші 10 млн євро зарезервують для інвестицій у безпеку та стійкість бізнесу, а також поповнення оборотного капіталу в Україні та Польщі. Ще 15 млн євро спрямують на поточні потреби компанії та інвестиції в міру відновлення її діяльності.
Кредит для українського бізнесу Rozetka матиме гарантію покриття перших збитків від Європейського Союзу в межах Інвестиційної програми для України.
На що Rozetka витратить гроші
Частину фінансування використають для відновлення обігових коштів, підтримки запасів товарів і збереження робочих місць. Також компанія планує перебудувати логістичну мережу, щоб менше залежати від великих складських комплексів.
Серед запланованих інвестицій – акумуляторні системи для пунктів видачі замовлень, мобільні укриття та сучасні системи пожежної безпеки. Крім того, кошти спрямують на облаштування складських приміщень і транспорт для працівників, яких перевели на інші об'єкти.
Нагадаємо, збитки маркетплейсу Rozetka від знищення товарних запасів на найбільшому розподільчому складі у Броварах внаслідок російського ракетного удару 5 серпня 2026 року становлять 1,5 млрд грн, а вартість самого комплексу разом із технікою та обладнанням оцінюється у $75 млн.