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У Rozetka оцінили втрати товарів через російський удар по складу у Броварах у 1,5 млрд грн

Ірина Чечоткіна
Ірина Чечоткіна. Фото: ryna Chechotkina / Facebook

Збитки маркетплейсу Rozetka від знищення товарних запасів на найбільшому розподільчому складі у Броварах внаслідок російського ракетного удару 5 серпня 2026 року становлять 1,5 млрд грн, а вартість самого комплексу разом із технікою та обладнанням оцінюється у $75 млн.

Як пише Dilo, про це в інтервʼю hromadske повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна.

Масштаб руйнувань та відсутність державної допомоги

За її словами, інвентаризацію знищених товарів завершили лише в листопаді. Майно компанії не було застраховано.

"В Україні жодна страхова компанія не страхує бізнес такого масштабу від воєнних ризиків. Без допомоги влади це страхування неможливе", — розповіла Чечоткіна.

Вона додала, що компанія зверталася до страхових компаній: "Альянс", "Арсенал Страхування" та "ІНГО", але отримала відмови. 

Без допомоги влади це страхування неможливе.

Чечоткіна зауважила, що під час зустрічі влади з бізнесом, її запитали, чим вони можуть допомогти.

"Я сказала, що було б чудово, якби була спрощена система для звітності. І також я пропонувала відтермінування податків. Ми зверталися з пропозиціями офіційно, але поки що офіційної відповіді не отримали", - наголосила співвласниця компанії.

Масштабні руйнування змусили компанію піти на скорочення штату. На об'єкті у Броварах працювали понад 1000 співробітників. Більшість людей намагаються перевести на інші об'єкти, проте забезпечити роботою всіх ритейлер не має змоги.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.

Компанія отримала 38,9 млн грн збитку у 2025 році, а її дохід майже не змінився — 30 млрд грн (+1% за рік). 

 5 серпня російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. 

Зруйнований російською атакою розподільчий центр Rozetka в Броварах відкрили  у 2017 році. Він обробляв понад 100 тис. замовлень на день. За словами співвласників компанії Rozetka, після ураження він не підлягає відновленню.

Автор:
Світлана Манько

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