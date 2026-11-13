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В Rozetka оценили потери товаров из-за российского удара по складу в Броварах в 1,5 млрд грн

Ирина Чечоткина
Ирина Чечоткина. Фото: ryna Chechotkina/Facebook

Убытки маркетплейса Rozetka от уничтожения товарных запасов на крупнейшем распределительном складе в Броварах в результате российского ракетного удара 5 августа 2026 составляют 1,5 млрд грн, а стоимость самого комплекса вместе с техникой и оборудованием оценивается в $75 млн.

Как пишет Dilo, об этом в интервью hromadske сообщила совладелица компании Ирина Чечоткина.

Масштаб разрушений и отсутствие государственной помощи

По ее словам, инвентаризацию уничтоженных товаров было завершено только в ноябре. Имущество компании не было застраховано.

"В Украине ни одна страховая компания не страхует бизнес такого масштаба от военных рисков. Без помощи власти это страхование невозможно", - рассказала Чечоткина.

Она добавила, что компания обращалась в страховые компании: "Альянс", "Арсенал Страхование" и "ИНГО", но получила отказы.

Без помощи власти это страхование невозможно.

Чечоткина отметила, что во время встречи властей с бизнесом ее спросили, чем они могут помочь.

"Я сказала, что было бы здорово, если бы была упрощена система для отчетности. И также я предлагала отсрочку налогов. Мы обращались с предложениями официально, но пока официального ответа не получили", - подчеркнула совладелица компании.

Масштабные разрушения заставили компанию пойти на сокращение штата. На объекте в Броварах работало более 1000 сотрудников. Большинство людей пытаются перевести на другие объекты, однако обеспечить работой всех ритейлеров нет возможности.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера,   Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.

Компания   получила 38,9 млн грн ущерба   в 2025 году, а ее доход почти не изменился – 30 млрд грн (+1% за год).

  5 августа российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах.

Разрушенный российской атакой распределительный центр Rozetka в Броварах был открыт в 2017 году. Он обрабатывал более 100 тыс. заказов в день. По словам совладельцев компании Rozetka, после поражения он не подлежит восстановлению.

Автор:
Светлана Манько

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