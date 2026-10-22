Война против украинского ритейла: миллиардные убытки "Эпицентра", EVA и Rozetka

За двое суток – минус два больших ТРЦ. "Эпицентр" в Умани был открыт в октябре 2017 года после четырех месяцев строительства. Только в обустройство прилегающей территории компания тогда инвестировала 20 млн грн. Киевский торговый центр площадью 56 тыс. м открылся в марте 2018 года на месте бывшего "Альта Центра", в который предыдущий инвестор в свое время вложил около $17 млн.

Через две ночи Россия атаковала два объекта, за которыми стояли годы развития украинской торговой инфраструктуры. И это только последние эпизоды серии ударов по украинскому ритейлу. Ранее российские ракеты и дроны уничтожали магазины, склады и распределительные центры АТБ, Rozetka, EVA, Fozzy Group и других компаний. Масштабы этих атак уже привлекли внимание ООН.

Наслідки атаки на "Епіцентр" в Умані у ніч проти 21 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС Черкащини Наслідки атаки на "Епіцентр" в Умані у ніч проти 21 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС Черкащини Наслідки атаки на "Епіцентр" в Умані у ніч проти 21 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС Черкащини Наслідки атаки на "Епіцентр" в Умані у ніч проти 21 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС Черкащини

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в августе 2026 года было задокументировано по меньшей мере 32 атаки на объекты шести крупных украинских компаний в сфере торговли, продовольствия и логистики. В июле их было 11. То есть за месяц количество атак выросло почти втрое. Среди пострадавших компаний ООН называет "Эпицентр", Fozzy Group, Rozetka, "Аврору", Varus и "Новую почту".

Суммы ущерба поражают. В сентябре соучредитель группы компаний "Эпицентр" Галина Герега сообщила, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила или повредила более 30 объектов компании общей площадью более 1 млн м². Ущерб превысил $1 млрд. И это еще до новых октябрьских атак на торговые центры сети.

Совладелец EVA и Varus Руслан Шостак рассказал, что за время полномасштабной войны его бизнес-группа потеряла пять больших складов и 15 магазинов. Только после уничтожения распределительного центра EVA в Броварах в августе 2026 года потери недвижимости компания предварительно оценила примерно в 1 млрд грн. А соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин после разрушения логистического комплекса компании заявил об убытках на миллиарды гривен.

Однако российские атаки угрожают не только крупнейшим торговым сетям. Для меньшего бизнеса потеря даже одного склада может стать серьезным ударом по всей компании. 25 сентября российская атака уничтожила центральный склад сети ресторанов японской кухни "Сушия" под Киевом. Компания предварительно оценила потери в 7,5 млн грн. Но потеря склада – только одна из проблем "Сушия". По словам CEO компании Ирины Борец, посещаемость торговых центров, где работают рестораны сети, сократилась на 60-70%. Кроме того, около половины клиентов отказываются от заказов и покидают заведения во время воздушной тревоги. Сеть, которая в начале 2026 года насчитывала 25 ресторанов, уже закрыла заведение в Ocean Plaza, готовит к закрытию ресторан в бориспольском ТРЦ "Аэромолл" и рассматривает закрытие еще четырех точек.

Для части предпринимателей главный вопрос теперь не в том, сколько новых магазинов или ресторанов открыть, а в том, как сохранить оставшиеся. По оценке премьер-министра Сергея Корецкого, только с начала 2026 года российские удары нанесли украинскому бизнесу $7,7 млрд прямого ущерба. Эта цифра охватывает всю экономику, а не только ритейл.

Последствия российской атаки на "Эпицентр" в ночь на 22 октября 2026 года (Почайна, Киев). Фото: Ян Доброносов/Facebook

Обратно в 1990-е

Чтобы понять, что именно уничтожает Россия, стоит вспомнить, какова была украинская торговля в начале 1990-х годов. Большие рынки, киоски, маленькие магазины. Современных государственных сетей супермаркетов и гипермаркетов фактически не было. Не было больших автоматизированных распределительных центров, развитой электронной коммерции и логистических систем, позволяющих доставлять товары тысячам магазинов по всей стране.

Все это украинские предприниматели создавали в течение следующих десятилетий. Они строили магазины, склады, логистические центры, налаживали отношения с поставщиками, внедряли новые технологии. Инвестировали огромные средства, создавали рабочие места и постепенно превратили розничную торговлю в отрасль экономики.

Теперь Россия уничтожает часть этой инфраструктуры. Причем удар по большому складу может нанести даже больше вреда, чем разрушение отдельного супермаркета. Ведь распределительный центр снабжает товарами десятки, а иногда и сотни магазинов. Его потеря означает не только уничтоженные здания и товары, но и перебои в снабжении, дополнительные расходы по перевозке и необходимость перестраивать всю логистику.

По данным Dilo, только с начала июля 2026 года российские удары уничтожили более 400 тыс. м² логистических комплексов. Это инфраструктура, которую создавали годами, а теряли в течение нескольких недель.

Фактически, Россия пытается отбросить украинский ритейл на десятилетия назад. Деньги, которые предприниматели могли бы инвестировать в новые магазины, автоматизацию, расширение ассортимента или выход на другие рынки теперь приходится тратить на восстановление уже построенного. К этому прилагаются расходы на резервные склады, более дорогую логистику и защиту товарных запасов. Часть этих расходов может в конечном счете отразиться на ценах для потребителей.

Это же было уже

У этой истории есть и другая сторона. Многие предприниматели, создававшие современный украинский ритейл, уже проходили через 1990-е, когда нынешней торговой инфраструктуры еще не существовало. Они начинали бизнес без готовых логистических систем, наработанных отношений с поставщиками и опыта управления крупными сетями. Они уже однажды построили все это практически с нуля. И теперь есть то, чего не было в начале предпринимательского пути: опыт, управленческие команды, знание рынка, технологии и связи с тысячами поставщиков.

Самое главное, что бизнес не ждет завершения войны, чтобы начать возобновление. Он уже адаптируется.

К примеру, "Эпицентр", десятилетиями развивавший сеть огромных гипермаркетов, параллельно продвигает формат небольших магазинов "Эпицентр Express". Компания начала развивать его еще в 2024 году, но сегодня такой подход имеет дополнительное преимущество: торговая сеть из многих небольших объектов меньше зависит от одного крупного магазина. Потеря отдельной точки не непременно значит потерю значимой части бизнеса. Хотя сам формат Express создавался не в ответ на атаки, он хорошо вписывается в модель распределенной торговой инфраструктуры.

Еще более заметные изменения происходят в логистике. После уничтожения склада EVA Руслан Шостак заявил о необходимости перестройки складской системы и диверсификации логистики, что потребует значительных инвестиций. В мирное время концентрация товарных запасов в одном крупном комплексе позволяла экономить. Теперь она создает риск упустить значительную часть логистических возможностей после одного удара.

Последствия атаки на распределительный центр сети EVA и интернет-магазина EVA.ua 18 августа 2026 в Броварах Киевской области. Фото: пресс-служба сети

Украинский бизнес начинает искать и более дорогие способы защиты. Компании планируют строительство подземных складов и углубление оборудования, чтобы снизить риски потери критически важных активов. Изменяется строительство торговых центров и жилых комплексов. Новые проекты все чаще подразумевают защищенные пространства для посетителей, работников и жителей. К примеру, в торговом центре на территории ЖК "Киевский" в Черновцах девелопер "Интергал-Буд" обустроил почти 4 тыс. м² помещений для укрытия.

Конечно, все это обойдется дорого. Разделение складских мощностей на несколько объектов, резервная инфраструктура, защищенные помещения и новые системы безопасности увеличивают расходы компаний. Деньги, которые раньше могли направить на расширение сети, теперь приходится тратить на устойчивость и восстановление.

Именно здесь проходит принципиальная граница между украинским бизнесом и тем, каким он был в 1990-х. Тогда предприниматели только учились создавать современную торговлю. Теперь они знают, как строить национальные сети, управлять логистикой, работать с поставщиками и находить решения в кризисных ситуациях.

Это не значит, что потери можно легко компенсировать. Далеко не все компании имеют денежные способности больших торговых сетей. Для маленького бизнеса ликвидирование одного магазина либо склада может означать потерю всего, что собственник создавал годами. И даже крупные компании не могут бесконечно восстанавливать разрушенное за свой счет.

Почему украинскому бизнесу не придется начинать с нуля

Украинский бизнес не первый в мире сталкивается с масштабным разрушением инфраструктуры. После землетрясения и цунами 2011 года японские компании лишились производственных мощностей, складов и транспортных связей. Однако исследование японского Института экономики, торговли и промышленности показало, что отлаженные сети поставщиков помогали предприятиям восстанавливаться. Компании находили новых партнеров, перестраивали маршруты и использовали связи, созданные задолго до катастрофы.

Схожие процессы сейчас происходят в Украине. После уничтожения крупного логистического центра "Новая почта" решила использовать грузовые отделения в разных городах в качестве локальных складов. EVA перестраивает систему распределительных центров. Rozetka имеет сеть из десятков тысяч партнеров, позволяющую продолжать продажи даже после потери части собственной инфраструктуры.

5 августа 2026 года вражеский ракетный удар уничтожил крупнейший склад Rozetka в Броварах на Киевщине. Фото: Ирина Чечеткина/Facebook

Все эти примеры показывают, чем сегодняшний украинский бизнес отличается от самого себя в 1990-х годах. Тогда предпринимателям приходилось одновременно создавать магазины, логистику, налаживать поставки и учиться управлять крупными компаниями. Сейчас значительная часть работы уже сделана. У них есть команды, технологии, связи с поставщиками и понимание того, как работает рынок.

Конечно, это не означает, что восстановление будет быстрым или дешевым. Даже в Японии после крушения 2011 года государство было вынуждено финансово поддерживать предприятия. Исследование Азиатского банка развития показало, что субсидии на восстановление поврежденных активов помогали не только самим компаниям, но и их поставщикам.

Для Украины это особенно важно. Российские атаки могут продолжаться, поэтому затраты бизнеса на восстановление, защиту и резервную инфраструктуру будут расти. Одного предпринимательского опыта для компенсации этих потерь недостаточно. Требуются доступные кредиты, страхование военных рисков и инструменты поддержки компаний, лишившихся имущества.

Но возвращаться к условиям 90-х украинскому ритейлу не придется. Тогда почти всю современную торговую инфраструктуру нужно создавать впервые. Теперь ее придется строить заново, но уже с людьми, командами, технологиями и деловыми связями, которых тогда еще не существовало.

Россия может уничтожить еще многие склады и магазины. Это означает новые потери, закрытие предприятий и годы вынужденного восстановления. Но опыт создания бизнеса, накопленный украинскими предпринимателями в течение десятилетий, не исчезает вместе с разрушенными зданиями.