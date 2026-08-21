Цена российского террора: потери украинского бизнеса уже достигли $6 млрд

Украинский бизнес продолжает терпеть регулярные удары российских войск. Только в складском хозяйстве косвенные потери составляют почти $6 млрд.

Об этом сообщил в комментарии для Delo.ua старший аналитик Pro-Consulting Ярослав Куликовский.

Общая площадь уничтоженных складов за время полномасштабной войны превысила 950 тыс. кв. м, а ущерб измеряется десятками миллиардов гривен. Только с начала июля 2026 г. враг уничтожил более 400 тыс. кв. м логистических комплексов, а с начала года зафиксировано более 30 прицельных ударов по складам.

"За время полномасштабного вторжения в "Новую почту" разрушены или повреждены более 400 объектов. "Эпицентр" потерял более 10 торговых центров, логистический и производственный комплексы, а также завод по производству керамической плитки. Под постоянными обстрелами хабы "Сільпо", АТБ, аналитик.

Параллельно враг уничтожает припортовую инфраструктуру: повреждены или разрушены более 960 объектов порта, атаковано более 200 гражданских судов. Наибольшие потери понесли зерновые терминалы — "Нибулон", Kernel, Brooklyn-Kyiv Port, "Луи Дрейфус Компани Украина" и другие.

Точно оценить, сколько предприятий восстанавливается, сейчас просто невозможно.

"Сделать такую оценку некорректно, ведь бизнес регулярно попадает под новые обстрелы. Даже те предприятия, которые уже отстроили объекты, могут повторно терять активы. Поэтому количество полностью восстановленных предприятий постоянно меняется", — объясняет Ярослав Куликовский.

Какие логистические объекты уничтожила и повредила Россия

Серия массированных вражеских атак на Киев и Киевскую область нанесла масштабные разрушения логистической инфраструктуре региона и нанесла существенный ущерб для ритейлеров, дистрибьюторов и почтовых операторов.

Один из последних ударов произошел в ночь на 20 августа: российские войска поразили складское помещение в Борисполе, где хранилась часть товарных запасов сети супермаркетов Varus, а 19 июля полностью сгорел логистический комплекс Amtel площадью около 100 тыс. кв. м вместе с продукцией арендаторов, в том числе WineTime и Goodwine.

Однако самой масштабной по охвату стала атака в ночь на 5 августа — тогда обстрелы поразили сразу десять складских объектов Киевщины.

В частности, во время этого удара уничтожены две площадки сети "Эпицентр ", складской комплекс Novus. Под ракетный удар попали склады компании Rozetka в Броварах. Соучредитель Владислав Чечеткин оценил ущерб в миллиарды гривен.

Также в ту же ночь сгорели логистические объекты с продукцией бренда Puma, что чревато дефицитом товаров марки на рынке, площадка логистического партнера Bosch и центральный состав Liqui Moly Ukraine.

Среди других пораженных объектов региона – основной логистический узел MTI Group в селе Чайки комплекс Denka Logistics площадью 20 тыс. кв. м, который обеспечивал поставки Intertop, Pandora и Samsung.

Вражеские обстрелы привели и к человеческим жертвам среди работников отрасли. В Киеве был уничтожен сортировочный центр " Новой почты " (трое погибших, восемь раненых), а за несколько дней до этого компания потеряла еще два объекта. Пожары на двух распределительных центрах Fozzy Group ("Сильпо") унесли жизни шестерых сотрудников.

Защита из-за децентрализации

Пытаясь уберечь имущество, украинские компании меняют подходы к логистике. Вместо содержания гигантских складов бизнес переходит на сеть более мелких региональных хабов. К примеру, сеть Comfy полностью перестроила свой главный распределительный центр в кросс-платформу и распределила товары по регионам, а "Новая почта" постоянно диверсифицирует и изменяет маршруты доставки.

"Стратегия распределения больших мощностей на меньшие объекты минимизирует риски для компаний. Переход на дублирующие хабы уменьшает риски, но также повышает себестоимость доставки и уменьшает ее скорость", - заключает аналитик Pro-Consulting.

Обещания правительства против реальности: почему поддержка не работает

В ответ на вызовы правительство декларирует целый ряд инструментов: льготные кредиты "5-7-9%" на восстановление (до 150 млн грн под 0,1% для МПБ), гранты до 16 млн грн для перерабатывающей промышленности, компенсации за вынужденный простой по программе "Точка опоры" и предоставление государственных помещений.

Однако пока чиновники отчитываются о новых мерах поддержки, компании, которые теряют склады и товары на миллиарды гривен, остаются со своими проблемами один на один, а программы существуют преимущественно на бумаге.

Главная преграда – отсутствие доступного денежного ресурса для крупного бизнеса.

Совладелец группы компаний "Эпицентр" Галина Герега отмечает, что льготные государственные ссуды для большого ритейла просто закрыты.

"Программа "5-7-9" не поддерживает крупный бизнес. О нас вспоминают тогда, когда нужно платить налоги. Мы не просим многое — дайте нам возможность использовать эту программу на восстановление. Несправедливо предоставлять льготные средства только малому и среднему бизнесу".

Она добавляет, что брать дорогие или валютные кредиты во время войны бизнес не может, поэтому рассчитывает на доступное льготное финансирование и упрощенный доступ к аренде государственных складских помещений вместо потерянных собственных.

Однако кредиты и аренда — лишь часть требуемого антикризисного пакета. Генеральный директор сети Novus Марк Петкевич отмечает системные шаги:

"Мы честно платим налоги и удерживаем тысячи рабочих мест, но во время масштабных ударов по инфраструктуре бизнеса нужна синергия с властью", - отмечает он.

Среди ключевых приоритетов глава Novus называет создание фонда страхования военных рисков с привлечением международных доноров, запуск льготного кредитования для всех пострадавших предприятий независимо от размера, а также введение "зеленых коридоров" на границе - упрощение таможенных процедур и временное снижение пошлин на базовые продукты питания.

Однако реальность показывает: между предложениями бизнеса и действиями власти до сих пор пропасть. После удара по комплексу в Броварах соучредитель Rozetka Ирина Чечоткина отмечает, что отсутствие работающих механизмов поддержки заставляет компании принимать болезненные решения самостоятельно.

"За 21 год работы мы ни разу ничего не получали и ничего не просили от государства. Мое видение касается всех пострадавших от российских ударов бизнесов. Диалог нужен как никогда. А пока рассчитываем на себя", — отмечает она.

Следствием такой вынужденной самостоятельности становится сокращение людей и изменение бизнес-модели.

"Мы вынуждены оптимизировать штат. Предложить всем рабочим разрушенного объекта альтернативные места не получится - обстоятельства оказались сильнее", - заключает Чечоткина.

Если государство срочно не привлечет крупные системные компании в программы льготного кредитования и страхования рисков, внутренний рынок рискует потерять свой последний запас прочности.