Уничтожен состав Intertop и Pandora под Киевом: что известно

В ночь на 5 августа российская атака уничтожила в селе Чайки под Киевом логистический комплекс, который снабжал товарами магазины Intertop, Pandora, Samsung Experience Store и другие бизнесы MTI Group. Погибших и пострадавших нет, однако компания сообщает о значительных разрушениях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз MTI Group.

Уничтоженный автоматизированный комплекс Denka Logistics являлся основным логистическим узлом группы. Отсюда каждый день отправляли тысячи единиц обуви, одежды, гаджетов и техники в магазины и непосредственно клиентам.

Комплекс работал с 2009 года. В компании не назвали стоимость уничтоженного имущества и товарных запасов и не уточнили, как атака повлияет на сроки снабжения.

MTI Group оценивает последствия разрушений и перестраивает логистические процессы.

В группу входят восемь бизнесов в сфере розничной торговли, информационных технологий, кибербезопасности, сервиса и логистики. Среди них Intertop, Amadeo, являющаяся официальным дистрибьютором Pandora в Украине, Protoria, управляющей сетью Samsung Experience Store, а также MTI, Octopus Cyber Services, MTI-сервис, Техногард и Denka Logistics.

В Украине группа управляет 238 магазинами и имеет 2700 работников. Общая площадь ее складских помещений в атаку составляла 28,4 тыс. кв. м.

Последствия российской атаки

Напомним, в результате российских обстрелов 5 августа возникли пожара на двух распределительных центрах "Сільпо". По последним данным компании, погибли шесть работников, количество пострадавших уточняется.

Также сегодня российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

Российский обстрел уничтожил также два ключевые логистические комплексы "Эпицентра" – в Киеве и Калиновке. Один из комплексов сгорел полностью, а на другом были разрушены производственные мощности.

Кроме этого в результате массированной российской атаки было уничтожено сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Компания пообещала полностью компенсировать объявленную стоимость поврежденных отправлений.