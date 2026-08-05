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В Киеве уничтожен сортировочный центр "Новой почты": погибли три человека

"Новая почта"
В Киеве уничтожен сортировочный центр "Новой почты"

В ночь на 5 августа в результате массированной российской атаки был уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Компания пообещала полностью компенсировать объявленную стоимость поврежденных отправлений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Новую почту".

Среди погибших — два водителя компании-партнера и работник подрядной организации. В "Новой почте" сообщили, что поддерживают связь с семьями погибших и пострадавших.

По данным компании, в ходе атаки были применены кассетные боеприпасы. Специалисты оценивают масштабы повреждений и последствия удара.

Клиентам возместят полную объявленную стоимость поврежденных отправлений. Представители компании должны отдельно связаться с каждым клиентом и уведомить порядок получения компенсации.

"Новая почта" продолжает работу в Украине. Актуальный статус отправок можно проверить в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Также сегодня российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

Российский обстрел уничтожил два ключевых логистических комплекса "Эпицентра" - в Киеве и Калиновке. Один из комплексов сгорел полностью, а на другом были разрушены производственные мощности.

Автор:
Татьяна Гойденко

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