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ЕС обновил ветеринарные требования к импортной продукции: что учесть украинским экспортерам

ЕС обновил ветеринарные требования к импортной продукции
ЕС обновил ветеринарные требования к импортной продукции

Европейский Союз с 12 августа обновляет правила ввоза животных, зародышевого материала и продукции животного происхождения из третьих стран. Украинским экспортерам рекомендуют пересмотреть отдельные производственные процессы, систему прослеживаемости и подготовку документов для поставок на рынок ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Изменения предусмотрены Делегированным регламентом ЕС №2026/1052, опубликованным 23 июля 2026 года. Документ вступает в силу через 20 дней после опубликования – 12 августа.

Регламент обновляет правила ввоза в ЕС:

  • животных;
  • зародышевого материала;
  • продукции животного происхождения из третьих стран

При подготовке изменений учли практику применения действующего законодательства ЕС, рекомендации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов и Всемирной организации здравоохранения животных, а также последние изменения в сфере безопасности пищевых продуктов.

В Госпродпотребслужбе отметили, что украинским операторам рынка необходимо учесть новые требования при организации производства, обеспечении прослеживаемости продукции и оформлении экспортных документов.

Добавим, в первом полугодии 2026 года Украина экспортировала 11,4 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота на $59,5 млн. Наибольший рост зафиксировали в сегменте свежего и охлажденного мяса: объем его поставок увеличился почти в 33 раза, а выручка почти в 41 раз.

Автор:
Татьяна Гойденко

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