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Экспорт свежего мяса из Украины вырос почти в 33 раза

Экспорт свежего мяса из Украины вырос почти в 33 раза
Экспорт свежего мяса из Украины вырос почти в 33 раза

В первом полугодии 2026 года Украина экспортировала 11,4 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота на $59,5 млн. Наибольший рост зафиксировали в сегменте свежего и охлажденного мяса: объем его поставок увеличился почти в 33 раза, а выручка почти в 41 раз.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Мilkua.

На мороженое мясо КРС пришлось 9,2 тыс. тонн экспорта. Это на 4,2% меньше, чем в январе-июне 2025г.

В то же время выручка от его поставок выросла на 11,2% — до $41,8 млн.

Основными покупателями мороженого мяса КРС стали:

  • Азербайджан - 35,8%;
  • Узбекистан - 32,1%;
  • Китай – 11,2%.

Экспорт свежего и охлажденного мяса составил 2,2 тыс. тонн, что почти в 33 раза превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Доход от его продаж достиг $17,7 млн, увеличившись почти в 41 раз.

Главными рынками сбыта этой продукции были:

  • Турция - 82%;
  • Грузия - 15,6%;
  • Молдова – 1,9%.

Добавим, что украинские компании за первое полугодие 2026 экспортировали 248,4 тыс. тонн мяса птицы. Это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом общая выручка от реализации снизилась на 1,8% и составила 526,4 млн. долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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