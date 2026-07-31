Закупочные цены на свиней живым весом на 3 - 9 августа 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 3-9 августа 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 74-75 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,40 евро/кг (71,51 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,53 евро/кг (27,07 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,68 злотых/кг (55,24 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,90 – 5,35 злотых/кг (46,03 – 63,15 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,52 (-2%) €/кг в ЕС;

1,12 (-1%) €/кг в Бразилии;

1,94 (+4%) €/кг в США;

1,40 (+4%) €/кг в Канаде.

Ситуация на ключевых мировых рынках остается неоднородной: в странах Латинской Америки и ЕС цены снижаются, в то время как в Канаде и в отдельных странах Европейского Союза они продолжают расти.