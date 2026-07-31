Google выпустил ИИ Gemini для управления работами

Подразделение Google DeepMind представило новый искусственный интеллект для роботов Gemini Robotics 2, позволяющий человекоподобным машинам координировать движения всего тела. Система помогает работам ходить, приседать и взаимодействовать с предметами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Возможности нового Gemini Robotics 2

В отличие от предыдущей версии, управлявшей преимущественно верхней частью туловища, Gemini Robotics 2 способна направлять все движения гуманоида – от головы до ног.

Во время демонстрации модель управляла роботом Apollo от компании Apptronik: гуманоид прошел через комнату, обошел препятствия, поднял воронку и поставил ее на нижнюю полку.

В общей сложности Google DeepMind выпустил три модели, которые могут работать вместе или по отдельности:

Gemini Robotics 2: преобразует данные из камер и команды на обычный язык в физические движения.

Gemini Robotics ER 2: система рассуждений, которая планирует многошаговые задания и может координировать работу нескольких роботов.

On-Device 2: модель для выполнения вычислений прямо на работе.

Проблема ловкости и безопасность

В DeepMind отмечают, что подлинная ловкость роботов остается отдаленной целью. Движения машин до сих пор медленные, поскольку им нужно время для обсуждения решений, которые люди принимают интуитивно. Кроме того, работам нужно гораздо больше времени на обучение, чем людям, которые могут скорректировать поведение уже после одной-двух ошибок.

В ходе тестирования мелкой моторики система смогла успешно выкрутить лампочку в 92% случаев. В то же время более сложные задачи, такие как завязывание пакета для мусора, имели более низкий уровень успеваемости.

В Google также добавили, что Gemini Robotics ER 2 является наиболее безопасной моделью компании: она способна распознавать неопределенность и отказываться от выполнения опасных указаний.

Доступность модели

Модель Gemini Robotics ER 2 уже доступна для разработчиков на платформе AI Studio и в приватной версии на Google Cloud. Модели Gemini Robotics 2 и On-Device 2 предоставлены для тестирования более чем 100 партнерам, включая Apptronik, Agile Robots SE и Boston Dynamics.

Напомним, Google обновил легкие модели Gemini, но отложил релиз флагманской 3.5 Pro, не предоставив новых сроков выхода Pro-версии, релиз которой задерживается.