Цена нефти на 31 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В пятницу, 31 июля, мировые цены на нефть снизились, поскольку рынок сосредоточился на стабильных поставках сырья через ключевые морские маршруты, несмотря на отсутствие существенного прогресса в переговорах между США и Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 31 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $88 +1,2% WTI $82,09 +1,8% Urals $76,94 +7.92%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 1,03 доллара, или 1,2%, до 88 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,50 доллара, или 1,8%, до 82,09 долларов за баррель.

Отмечается, что в месячном измерении обе эталонные марки должны вырасти примерно на 20%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, по словам старшего аналитика ANZ Дэниела Хайнса, цены на нефть снижаются, поскольку геополитическое напряжение на Ближнем Востоке компенсирует увеличение потоков сырья через Ормузский пролив.

В то же время, Саудовская Аравия формирует международную коалицию для усиления безопасности судоходства в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Несмотря на объявленную йеменскими хуситами морскую блокаду, транспортировка нефти через Ормузский пролив и Красное море продолжается.

Аналитики отмечают, что повышенные риски безопасности уже привели к росту стоимости фрахта и страхованию танкеров, что поддерживает геополитическую премию в ценах на нефть.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо .