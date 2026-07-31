Давление на экономику: Поперешнюк раскритиковал НДС на посылки до 150 евро

Владелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк подверг критике правительственную инициативу по возврату налогообложения импортных посылок стоимостью до 150 евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Владимира Поперешнюка.

По его мнению, введение дополнительных налогов во время войны будет усиливать нагрузку на бизнес и потребителей вместо стимулирования восстановления экономики.

По его словам, Кабинет министров направляет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий возврат налогообложения всех импортных посылок стоимостью до 150 евро.

Поперешнюк считает, что в условиях войны экономическая политика должна быть направлена на уменьшение налоговой и регуляторной нагрузки.

По его мнению, более низкие налоги и меньшее количество регуляторных барьеров дают бизнесу больше возможностей для инвестиций, адаптации и восстановления.

Поперешнюк также предостерегает, что дополнительное налогообложение импортных посылок может создать новую нагрузку как для предпринимателей, так и для потребителей.

Ранее Поперешнюк уже писал, что налогообложение всех международных посылок стоимостью до 150 евро нанесет удар по экономике, коснется качества жизни украинцев и негативно повлияет на работу украинских производителей и ритейлеров.