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В общественно полезных работах приняли участие уже 100 тысяч безработных: какие выплаты и где работают
С начала действия военного положения к общественно полезным работам привлекли 100 тысяч человек. В 2026 году такую занятость избрали 17 тысяч человек. Средняя продолжительность участия составляет 25 дней, а выплата – около 9 тысяч гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба занятости Украины.
Кто и где работает
К работам приобщаются зарегистрированные безработные, внутренне перемещенные лица, ветераны и пенсионеры младше 70 лет. В 2026 году среди участников было 1,1 тысячи человек в возрасте от 60 лет. Чаще всего они работают в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.
В целом наиболее привлеченных людей зафиксировано в следующих регионах:
- Харьковская область - 13,9 тысячи человек;
- Полтавская область - 9,6 тысячи человек;
- Сумская область - 9,2 тысячи человек.
Основные направления работ
Участники программы выполняют задания по следующим направлениям:
- помощь маломобильным людям, пенсионерам и лицам с инвалидностью;
- изготовление защитных сеток, консервация, пошив амуниции и работа в реабилитационных центрах для ВСУ;
- дежурство и обустройство объектов жизнедеятельности и укрытий;
- разбор завалов и восстановление поврежденного боевыми действиями жилья.
Оплата и условия оформления
За полнолуние работы насчитывают от 1 до 1,5 минимальной заработной платы — в среднем около 9 000 грн за 25 дней . В прифронтовых территориях и для ветеранов ставка составляет две минимальные заработные платы.
Для привлечения людей в регионе необходимы следующие шаги:
- решение областной военной администрации с определенным перечнем работ и организаторов;
- договор центра занятости с работодателем;
- список желающих клиентов;
- направление работы от центра занятости.
Напомним, по состоянию на начало декабря прошлого года Служба занятости выдала 110 тысяч направлений на общественно полезные работы , привлекая 28 тысяч новых участников.