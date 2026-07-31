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В общественно полезных работах приняли участие уже 100 тысяч безработных: какие выплаты и где работают

строитель
100 тысяч украинцев привлекли к общественно полезным работам / Freepik

С начала действия военного положения к общественно полезным работам привлекли 100 тысяч человек. В 2026 году такую занятость избрали 17 тысяч человек. Средняя продолжительность участия составляет 25 дней, а выплата – около 9 тысяч гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба занятости Украины.

Кто и где работает

К работам приобщаются зарегистрированные безработные, внутренне перемещенные лица, ветераны и пенсионеры младше 70 лет. В 2026 году среди участников было 1,1 тысячи человек в возрасте от 60 лет. Чаще всего они работают в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

В целом наиболее привлеченных людей зафиксировано в следующих регионах:

  • Харьковская область - 13,9 тысячи человек;
  • Полтавская область - 9,6 тысячи человек;
  • Сумская область - 9,2 тысячи человек.

Основные направления работ

Участники программы выполняют задания по следующим направлениям:

  • помощь маломобильным людям, пенсионерам и лицам с инвалидностью;
  • изготовление защитных сеток, консервация, пошив амуниции и работа в реабилитационных центрах для ВСУ;
  • дежурство и обустройство объектов жизнедеятельности и укрытий;
  • разбор завалов и восстановление поврежденного боевыми действиями жилья.

Оплата и условия оформления

За полнолуние работы насчитывают от 1 до 1,5 минимальной заработной платы — в среднем около 9 000 грн за 25 дней . В прифронтовых территориях и для ветеранов ставка составляет две минимальные заработные платы.

Для привлечения людей в регионе необходимы следующие шаги:

  • решение областной военной администрации с определенным перечнем работ и организаторов;
  • договор центра занятости с работодателем;
  • список желающих клиентов;
  • направление работы от центра занятости.

Напомним, по состоянию на начало декабря прошлого года Служба занятости выдала 110 тысяч направлений на общественно полезные работы , привлекая 28 тысяч новых участников.

Автор:
Татьяна Ковальчук