Microsoft установила мировой рекорд: рыночная стоимость компании выросла почти на $450 млрд в день

Американская корпорация Microsoft увеличила свою рыночную капитализацию почти на 450 млрд. долларов США за один торговый день. Это самый большой однодневный прирост стоимости в истории среди всех публичных компаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По итогам торгов акции Microsoft подорожали более 15%, а общая рыночная капитализация компании составила $3,35 триллиона.

Главным драйвером роста стал квартальный финансовый отчет. Компания спрогнозировала более сильные темпы роста облачного бизнеса и стабильный приток наличных денег в новом финансовом году. Это развеяло опасения инвесторов по поводу того, что масштабные затраты на искусственный интеллект и дата-центры не дают быстрой отдачи.

Этим показателем Microsoft превзошла предыдущий рекорд Nvidia, который 9 апреля 2025 г. прибавил $441 млрд капитализации за один день.

Ключевые финансовые показатели и планы

Рост произошел на фоне предварительного падения: к среде ценные бумаги Microsoft снизились более чем на 18% с начала года. После публикации отчета, по меньшей мере, девять брокерских компаний подняли целевую цену акций корпорации (средний ориентир — $560,90).

Рост Azure: в первом финансовом квартале Microsoft ожидает рост доходов облачного сервиса Azure на 45% (без учета валютных колебаний), что превышает прогнозы аналитиков в 40,92%.

Расходы на инфраструктуру: капитальные расходы компании на 2026 год календарный год запланированы на уровне $175 млрд, а на первый квартал 2027 финансового года — $50 млрд.

Напомним, Microsoft заключила сделки на аренду дата-центров более чем на $130 млрд, наращивая мощности из-за стремительного роста спроса на искусственный интеллект.