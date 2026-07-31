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Рынок сухпайков для ВСУ: одна компания получила контрактов более чем на полмиллиарда грн
Компания "Партнер Юкрейн" в 2024-2025 годах получила 25 договоров на поставку сухпайков для ВСУ общей стоимостью 550,25 млн грн. На нее пришлось около 38% от суммы проанализированных контрактов в этом сегменте.
Об этом говорится в статье Delo.ua "Потоки Минобороны на 40 млрд грн: кто кормит ВСУ".
Всего девять компаний поставляли сухпайки военным
В закупках сухпайков в 2024–2025 годах участвовало 12 компаний, однако, по анализу StateWatch, поставщиками стали девять из них.
Крупнейший контрактный портфель получила "Партнер Юкрейн" — 25 договоров на 550,25 млн грн. Еще одним крупным поставщиком стала компания "Диджител", которая в конце 2025 года заключила шесть договоров на 292,8 млн грн.
Суммы договоров не обязательно равны фактической выручке компаний или уже выплаченным средствам. Объем оплат зависит от выполненных поставок, а контракты могут изменяться или досрочно прекращаться.
Большинство лотов завершились без результата
По состоянию на май 2026 года 58% из 201 лота на закупку сухпайков, объявленных с начала 2024 года, завершились безуспешно или были отменены.
Одной из причин является сложность производства. Стандартный суточный полевой набор содержит 14 компонентов с разными производственными циклами. Даже производители мясной продукции обычно закупают галеты, сухари, чай, кофе, специи, салфетки и упаковки у других предприятий.
Поставщик должен собрать все компоненты, провести лабораторные испытания, правильно упаковать наборы и доставить большую партию. Поэтому на рынке не хватает компаний, способных стабильно выполнять масштабные заказы.
Сухпайки отличаются от поставок продуктов по Каталогу
Поставка продуктов по Каталогу с 360 позиций преимущественно является логистической и дистрибуционной услугой.
Военная часть формирует заявку, а поставщик закупает продукты у разных производителей и доставляет их к месту назначения.
Сухпаек является готовым набором с определенным составом. Его производство требует координации нескольких поставщиков, контроля каждого компонента и окончательного комплектования.
Напомним, что на сухпайках для военных внедрили QR-коды.