Рынок сухпайков для ВСУ: одна компания получила контрактов более чем на полмиллиарда грн

Компания "Партнер Юкрейн" в 2024-2025 годах получила 25 договоров на поставку сухпайков для ВСУ общей стоимостью 550,25 млн грн. На нее пришлось около 38% от суммы проанализированных контрактов в этом сегменте.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Потоки Минобороны на 40 млрд грн: кто кормит ВСУ".

Всего девять компаний поставляли сухпайки военным

В закупках сухпайков в 2024–2025 годах участвовало 12 компаний, однако, по анализу StateWatch, поставщиками стали девять из них.

Крупнейший контрактный портфель получила "Партнер Юкрейн" — 25 договоров на 550,25 млн грн. Еще одним крупным поставщиком стала компания "Диджител", которая в конце 2025 года заключила шесть договоров на 292,8 млн грн.

Суммы договоров не обязательно равны фактической выручке компаний или уже выплаченным средствам. Объем оплат зависит от выполненных поставок, а контракты могут изменяться или досрочно прекращаться.

Большинство лотов завершились без результата

По состоянию на май 2026 года 58% из 201 лота на закупку сухпайков, объявленных с начала 2024 года, завершились безуспешно или были отменены.

Одной из причин является сложность производства. Стандартный суточный полевой набор содержит 14 компонентов с разными производственными циклами. Даже производители мясной продукции обычно закупают галеты, сухари, чай, кофе, специи, салфетки и упаковки у других предприятий.

Поставщик должен собрать все компоненты, провести лабораторные испытания, правильно упаковать наборы и доставить большую партию. Поэтому на рынке не хватает компаний, способных стабильно выполнять масштабные заказы.

Сухпайки отличаются от поставок продуктов по Каталогу

Поставка продуктов по Каталогу с 360 позиций преимущественно является логистической и дистрибуционной услугой.

Военная часть формирует заявку, а поставщик закупает продукты у разных производителей и доставляет их к месту назначения.

Сухпаек является готовым набором с определенным составом. Его производство требует координации нескольких поставщиков, контроля каждого компонента и окончательного комплектования.

Напомним, что на сухпайках для военных внедрили QR-коды.