Новая теплотрасса на Теремках: 183 дома получат резервное отопление

В Голосеевском районе Киева строят резервную теплосеть для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Она должна обеспечить теплом 183 жилых дома, три медицинских учреждения и 18 школ и детсадов в случае критической остановки ТЭЦ-5.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Заказчиком строительства является "Киевтеплоэнерго". Новую теплотрассу прокладывают в рамках Плана устойчивости столицы как резервную схему теплоснабжения для Теремков.

Часть сети будет проходить через территорию с зелеными насаждениями. По результатам обследования в зоне работ планируется удалить 662 дерева и 70 кустов.

Из них 56 деревьев и 16 кустов планируют пересадить.

После строительства территорию должны рекультивировать и возобновить благоустройство. Также предусмотрена высадка новых деревьев и кустов.

За удаленные зеленые насаждения заказчик должен оплатить компенсацию, направленную на создание и развитие зеленых зон Киева.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" планирует использовать финансирование Европейского банка реконструкции и развития для закупки, монтажа и ввода в эксплуатацию когенерационных установок в Киеве.