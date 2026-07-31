Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,19

EUR

51,27

+0,19

Наличный курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,60

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новая теплотрасса на Теремках: 183 дома получат резервное отопление

ЕБРР профинансирует три когенерационных установки для "Киевтеплоэнерго"
183 дома получат резервное отопление

В Голосеевском районе Киева строят резервную теплосеть для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Она должна обеспечить теплом 183 жилых дома, три медицинских учреждения и 18 школ и детсадов в случае критической остановки ТЭЦ-5.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Заказчиком строительства является "Киевтеплоэнерго". Новую теплотрассу прокладывают в рамках Плана устойчивости столицы как резервную схему теплоснабжения для Теремков.

Часть сети будет проходить через территорию с зелеными насаждениями. По результатам обследования в зоне работ планируется удалить 662 дерева и 70 кустов.

Из них 56 деревьев и 16 кустов планируют пересадить.

После строительства территорию должны рекультивировать и возобновить благоустройство. Также предусмотрена высадка новых деревьев и кустов.

За удаленные зеленые насаждения заказчик должен оплатить компенсацию, направленную на создание и развитие зеленых зон Киева.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" планирует использовать финансирование Европейского банка реконструкции и развития для закупки, монтажа и ввода в эксплуатацию когенерационных установок в Киеве.

Автор:
Татьяна Гойденко