НБУ призвал банки поддержать предприятия реального сектора: рекомендации регулятора

Национальный банк Украины официально обратился к банкам с призывом поддержать предприятия реального сектора, пострадавших от ухудшения ситуации в стране, и предоставил соответствующие рекомендации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Влияние обстрелов на работу компаний

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что атаки России на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру усложнили условия работы украинского бизнеса. Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики.

В результате действий агрессора экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается. Это приводит к следующим последствиям: ухудшение денежных потоков; накопление готовой продукции; изменение цен и спроса; нарушение производственных и логистических цепей.

Как следствие, растет нагрузка на бизнес, а также ухудшается способность предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование.

"Дополнительное давление на финансовое состояние заемщиков-юридических лиц влияет и на банковский сектор. Если надлежащим образом не реагировать на эти риски, нынешние трудности предприятий могут привести к ухудшению качества кредитных портфелей банков. В то же время своевременная поддержка бизнеса через имеющиеся инструменты является предпосылкой минимизации кредитных потерь", — Андрей Пышный, Глава НБУ.

Важность банковской поддержки

Глава регулятора подчеркнул, что сохранение доступа компаний к финансовым ресурсам является ключевым фактором для всего государства.

"Сохранение доступа бизнеса к банковскому финансированию является одним из ключевых факторов экономической устойчивости государства и его экспортного потенциала во время военного положения. Отдельное внимание должно быть уделено предприятиям, осуществляющим деятельность в критически важных отраслях экономики", - Андрей Пышный, Глава НБУ.

Рекомендации для банковских учреждений

НБУ рекомендует финучреждениям придерживаться следующих шагов:

рассматривать возможность индивидуальной поддержки заемщиков через реструктуризацию задолженности, изменение графиков погашения или другие инструменты;

постоянно мониторить финансовое состояние предприятий с учетом логистических ограничений, динамики цен и изменения спроса;

учитывать действующие регуляторные особенности оценки кредитного риска в условиях военного положения;

при оценке аграрных предприятий использовать подходы с учетом полного производственного цикла без ухудшения показателей из-за сезонной волатильности;

обеспечить непрерывность кредитования агропромышленного комплекса по финансированию осенней посевной кампании;

расширять доступ аграриев к финансированию, принимая готовую продукцию в качестве обеспечения по кредитам.

При этом реструктуризация не должна использоваться для сокрытия неплатежеспособности заемщика.

Адаптация регуляторных условий со стороны НБУ

Со своей стороны Нацбанк планирует расширить особенности применения требований по оценке кредитного риска. Это позволит банкам не применять отдельные признаки дефолта к должникам – юридическим лицам, нуждающимся в краткосрочной реструктуризации и возобновить обслуживание долгов.

Кроме того, НБУ планирует повысить коэффициент ликвидности залога товаров в обороте или переработке для агросектора. Продукция у предприятий есть, но по логистике ее реализация откладывается.

Предложенные изменения будут носить временный характер и действовать в течение одного года с момента их введения. В то же время банки обязаны в дальнейшем должным образом оценивать кредитоспособность заемщиков и отражать реальный уровень риска.

Ранее сообщалось, что НБУ завершает согласование с Международным валютным фондом нового пакета валютной либерализации, предусматривающего смягчение ограничений для бизнеса, физических лиц и финансового рынка.