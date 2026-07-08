В каких отраслях бизнес наилучшее финансовое состояние: оценка НБУ

Большинство компаний реального сектора экономики Украины остаются финансово здоровыми. В 2025 году половина активов частного нефинансового сектора принадлежала компаниям с крепким или отличным финансовым состоянием.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет о финансовой стабильности Национального банка Украины.

В рамках исследования Нацбанк оценил показатели нефинансовых частных компаний за 2021-2025 годы. Ежегодно анализ охватывал в среднем около 180 тыс. компаний, генерирующих более 90% выручки частного нефинансового сектора.

Финансовое здоровье бизнеса оценивалось по семи показателям. Среди них – динамика доходов, рентабельность, долговая нагрузка и ликвидность.

По оценке НБУ, ухудшение финансового состояния компаний в 2022 году сменилось возобновлением в 2023-2024 годах. В результате бизнес приблизился к показателям 2021 года.

Наилучшее финансовое состояние компании сельского хозяйства, машиностроения, торговли и перерабатывающей промышленности. В химической отрасли и металлургии больше всего возросла доля слабых компаний.

Среди заемщиков банков около половины имеют крепкое или отличное финансовое здоровье. Доля компаний со слабым финансовым состоянием среди них в 2025 году сократилась на 10 в. п. по сравнению с 2022 годом – до 18% активов.

В то же время в Нацбанке предостерегают, что улучшение показателей следует оценивать осторожно. С каждым годом в анализ не попадали компании, полностью прекратившие деятельность из-за военных потерь. Кроме того, часть компаний со слабыми индивидуальными показателями может иметь поддержку от более устойчивых финансовых групп.

Среди рисков для бизнеса НБУ называет замедление экономики, дисбалансы на рынке труда и рост себестоимости. В то же время, умеренная долговая нагрузка и значительная ликвидность остаются ключевыми факторами устойчивости компаний.

В Нацбанке также считают, что кредитный потенциал реального сектора еще не исчерпан. Компании, активно кредитуемые в украинских банках, имеют около трети активов бизнеса и генерируют 40% его выручки. Это свидетельствует о пространстве для дальнейшего роста кредитного портфеля, хотя спрос на банковские кредиты остается ограниченным.

Заметим, украинские предприятия четвертый месяц подряд позитивно оценивают результаты своей деятельности. Несмотря на незначительное снижение индекса по сравнению с маем, оптимизм на рынке держится благодаря стабильной ситуации в энергетике, поступлению внешней финансовой помощи и сезонному оживлению спроса.