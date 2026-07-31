Российская ракета уничтожила завод американской компании по производству дронов в Киеве

Российская баллистическая ракета уничтожила в Киеве предприятие американской компании Terminal Autonomy, производившей ударные беспилотники для Украины. Это может быть первый случай с начала полномасштабной войны, когда Россия целенаправленно атаковала производственный объект американской компании на территории Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Guardian.

Россия ударила по заводу американской компании

Terminal Autonomy специализируется на производстве высокоточных ударных беспилотников большой дальности, оснащенных системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы. По информации источника, знакомого с деятельностью компании, технология terminal autonomy предполагает, что на финальном этапе полета дрона-камикадзе управление переходит в систему искусственного интеллекта после подавления сигнала средствами РЭБ.

Согласно американским государственным реестрам, компанию зарегистрировали в штате Делавер в 2023 году. На своем официальном сайте она отмечает, что разрабатывает баражировочные боеприпасы и высокоточные системы поражения с искусственным интеллектом, которые уже используются украинскими военными на фронте.

Компания не предоставила комментарии относительно атаки. Также без ответа остался запрос журналистов в Министерство обороны Украины.

Бывший высокопоставленный чиновник американской разведки Энтони Винчи считает, что для России собственник предприятия не имеет принципиального значения, если на нем производят военную продукцию.

Он также отметил, что в случае локализации производства американских систем вооружения, в частности, ракет для комплексов Patriot, такие предприятия также могут оказаться под угрозой российских ударов.

По данным источника, осведомленного о деятельности Terminal Autonomy, в результате ракетного удара погибших нет.

Напомним, 24 июля российские войска нанесли ракетный удар по локации в Киевской области, где находились представители украинской оборонной индустрии. В результате атаки погибли и ранены.