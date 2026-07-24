Росія завдала ракетного удару по локації з представниками оборонної індустрії на Київщині: є жертви

Українська рада зброярів підтвердила, що 24 липня російські війська завдали ракетного удару по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. Унаслідок атаки є загиблі та поранені, а обставини події встановлюють компетентні органи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

"Сьогодні в Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. На жаль, є загиблі та поранені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію про точне місце проведення заходу публічно не розголошували. Обставини ракетного удару наразі встановлюють компетентні органи.

Водночас Українська рада зброярів закликала не поширювати фото й відео з місця події, геолокацію, інформацію про постраждалих, компанії чи будь-які інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони України або перебігу слідства.

Також у Раді уточнили, що не були організатором заходу, однак підтримують зв'язок із колегами та надають необхідну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська завдали ракетного удару по Київській області. За його словами, на місці триває рятувальна операція.

Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Також, за словами глави держави, внаслідок атаки загинули шестеро людей.

"Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби", - зазначив Зеленський.

Оновлено 15:03. Кількість жертв російського ракетного удару по Київській області зросла до 10 осіб. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Дані щодо загиблих і постраждалих уточнюються, заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За фактом російської атаки Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Водночас правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження — за частиною 3 статті 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що могло призвести до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Слідчі мають встановити, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня росіяни здійснили масований ракетний обстріл Києва. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон. За даними ДСНС у Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду. У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. На жаль, 11 людей загинули, понад 60 - постраждали.