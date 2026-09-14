Завод польської компанії, що виробляє сантехніку, повністю зупинив роботу після російської атаки: відновити виробництво неможливо

Завод польської компанії Cersanit SA із виробництва кераміки та сантехніки у місті Звягель Житомирської області повністю припинив роботу через руйнування, завдані російськими реактивними дронами 12 вересня.

Як пише Dilo, про це йдеться в заяві компанії.

Атака на підприємство сталася в ніч проти 12 вересня. Завдяки евакуації всі працівники, які перебували на зміні, залишилися живими.

Зазначається, що дрони пошкодили ключові елементи виробничого циклу керамічної плитки. У компанії наголосили, що за нинішнього стану відновити виробництво та продовжувати роботу неможливо — завод зупинився.

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та збитків. За попередніми прогнозами, ремонт і відновлення виробництва триватиме щонайменше шість місяців.

РФ атакувала завод польської компанії, що виробляє сантехніку

Напередодні Forbes писало, що російські війська 12 вересня атакували завод польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області.

ТОВ «Церсаніт Інвест» (дочірнє підприємство польської Cersanit S.A.) є найбільшим в Україні виробником керамічної плитки та сантехніки, а сам завод побудований «з нуля» та працює з 2007 року. Підприємство виготовляє продукцію під брендами Cersanit та Opoczno, а також випускає керамічну й акрилову сантехніку. Водночас виторг компанії за 2025 рік перевищив 3,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня "Запоріжсталь" утретє за останній місяць зазнала ракетного удару. Чотири балістичні ракети влучили у виробничий майданчик підприємства, четверо працівників дістали травми. Комбінат після попередніх атак 11 і 27 серпня досі не відновив виробництво.