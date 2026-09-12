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"Запоріжсталь" утретє за місяць атакували балістичними ракетами

"Запоріжсталь" утретє за місяць атакували балістичними ракетами
"Запоріжсталь" утретє за місяць атакували балістичними ракетами / "Метінвест"

У ніч на 12 вересня "Запоріжсталь" утретє за останній місяць зазнала ракетного удару. Чотири балістичні ракети влучили у виробничий майданчик підприємства, четверо працівників дістали травми. Комбінат після попередніх атак 11 і 27 серпня досі не відновив виробництво.

Про це інформує Dilo з посиланням на групу "Метінвест".

Унаслідок атаки пошкоджено основне та допоміжне обладнання доменного і мартенівського цехів, енергосистему, мережі підприємства та логістичну інфраструктуру.

За попередньою оцінкою компанії, пошкодження є критичними. Остаточний масштаб руйнувань визначать після обстеження об'єктів.

Загиблих немає. Один із чотирьох травмованих працівників після надання допомоги відмовився від госпіталізації, ще трьох із травмами середнього ступеня тяжкості доставили до лікарень.

Оскільки після попередніх ударів підприємство не працювало, загрози техногенної аварії немає. Кількість працівників на території комбінату на момент атаки також була обмежена.

Операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко заявив, що "Запоріжсталь" виробляла чавун і сталь для цивільних потреб і, за даними компанії, на її території не було об'єктів, які могли б робити підприємство військовою ціллю.

Зараз на комбінаті ліквідовують наслідки удару та обстежують пошкоджене обладнання.

Нагадаємо, 27 серпня Росія вже вдарила по "Запоріжсталі" п'ятьма ракетами. Після серпневих атак підприємство зупинило виробництво та зіткнулося з додатковими проблемами через блокування морської логістики.

Автор:
Тетяна Гойденко

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