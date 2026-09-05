Росія вдарила балістичними ракетами по "Каметсталі" на Дніпропетровщині: є загиблі (ФОТО)

У ніч на 5 вересня російські війська завдали балістичного удару по комбінату "Каметсталь" у місті Кам'янське на Дніпропетровщині. Загинули п’ятеро людей, ще четверо працівників отримали поранення. Через пошкодження виробничих об’єктів та інфраструктури підприємство повністю зупинило роботу.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Метінвест Холдингу", до складу якого входить металургійний комбінат.

"Ворог застосував тактику, яку вже використовував під час атак на українські промислові підприємства: від моменту оголошення повітряної тривоги до ракетного удару минуло лише кілька хвилин – часу, недостатнього для того, щоб усі працівники встигли дістатися захисних споруд", — зазначили у компанії.

Наслідки російського удару по "Каметсталі" / "Метінвест"

Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей — четверо співробітників підприємства та один працівник підрядної організації. Ще четверо робітників отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх передали під нагляд лікарів.

"На території Каметсталі не було жодних військових цілей, військової техніки чи військового виробництва. Тут працювали виключно цивільні люди, які виплавляли чавун та сталь виключно для цивільних потреб", — заявив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Удар по комбінату "Каметсталь" / "Метінвест"

Руйнування та зупинка підприємства

За даними "Метінвесту", внаслідок влучань пошкоджень зазнали:

аглодоменне виробництво;

енергетична інфраструктура;

транспортна інфраструктура підприємства.

Комбінат повністю зупинив усі виробничі процеси. На території тривають аварійно-відновлювальні роботи та розбір завалів, після чого фахівці зможуть провести обстеження обладнання. Точні терміни відновлення роботи наразі невідомі.

Кам’янська міська оголосила 5 вересня Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Про " Каметсталь"

"Каметсталь" (ПрАТ "Камет-Сталь") — це велике металургійне підприємство повного виробничого циклу, яке входить складу ТОВ "Метінвест Холдинг". Комбінат спеціалізується на виробництві безперервнолитої заготовки, фасонного і сортового прокату, в тому числі арматури, катанки, шарів та профілів. Єдиний у світі виробник катаної осьової заготовки.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російські війська знову атакували металургійний комбінат "Запоріжсталь". П’ять ракет влучили в те саме місце, яке зазнало удару 11 серпня, внаслідок якого загинули семеро працівників підприємства.