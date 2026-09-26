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Україні потрібно додатково $27 млрд на оборону цього року

Долари
Глобальний держборг сягне 100% світового ВВП у 2029 році / Depositphotos

Україні необхідно залучити додаткові $27 млрд для фінансування оборонних потреб до кінця 2026 року. Частину коштів планують забезпечити за рахунок внутрішнього перерозподілу бюджету, а також залучити підтримку ЄС та інших міжнародних партнерів. 

Як пише Dilo, про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

$27 млрд на оборону України

За його словами, частина коштів потрібна вже зараз для передоплати оборонних поставок, які мають надійти у першому кварталі 2027 року.

Частину необхідної суми планують забезпечити за рахунок внутрішніх ресурсів — шляхом перерозподілу коштів у межах чинних бюджетних програм. Відповідне завдання поставлено Міністерству фінансів.

Ще одним джерелом фінансування має стати міжнародна підтримка. За словами прем’єра, Україна розраховує на допомогу ЄС, а також веде переговори з країнами НАТО та іншими партнерами на рівні оборонних відомств.

Паралельно уряд працює над розблокуванням зовнішнього фінансування, пов’язаного з виконанням домовленостей із міжнародними партнерами. Для цього необхідно ухвалити низку законів та рішень у межах плану, представленого урядом.

Корецький зазначив, що уряд щодня координує це питання з Верховною Радою.

Фото 2 — Україні потрібно додатково $27 млрд на оборону цього року

Нагадаємо, Норвегія планує зберегти підтримку України у 2027 році на рівні 85 млрд норвезьких крон - близько $9 млрд. Більшу частину коштів мають спрямувати на військову допомогу, одним із головних пріоритетів стане протиповітряна оборона.

Автор:
Ольга Опенько

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