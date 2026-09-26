Атака українських дронів на Пермський НПЗ: завод у Росії припинив роботу

Пермський нафтопереробний завод у Росії, який є сьомим за обсягом переробки нафти в країні, припинив роботу після атаки українських безпілотників у п’ятницю, 25 вересня.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За даними агентства, внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа, а також були пошкоджені трубопроводи, резервуари та технологічні установки.

Пермський НПЗ розташований приблизно за 1460 км на північний схід від Москви. У 2024 році підприємство переробило близько 12,6 млн тонн нафти, або 252 тис. барелів на добу.

За підсумками року завод виробив близько 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного палива, 200 тис. тонн мазуту та 700 тис. тонн нафтового коксу.

Про пожежу на підприємстві після атаки безпілотників спочатку повідомляли російські Telegram-канали. Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Пермського НПЗ Силами оборони України.

Це не перша атака на підприємство. 21 серпня Пермський НПЗ уже зазнавав удару безпілотників. Тоді, за попередніми даними, могла бути пошкоджена установка первинної атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

Наслідки системних ударів по НПЗ

За підрахунками Міжнародного енергетичного агентства, протягом перших восьми місяців російські НПЗ зазнавали ударів українських безпілотників у середньому раз на три дні. З 32 великих заводів атак уникли лише п'ять, розташованих у Східному Сибіру та на Далекому Сході за 3500–6500 км від кордону.

Крім того, 20 вересня після чергового удару повністю зупинив виробництво Московський НПЗ.

В МЕА не очікують відновлення виробництва до кінця року, зазначаючи, що цілями атак дедалі частіше стають установки вторинної переробки нафти, які відповідають за вихід якісного палива. Якщо прості пошкодження усуваються за два тижні, то на відновлення вторинних установок потрібно від 6 до 8 місяців.

Криза в нафтопереробці також зупинила загальне зростання російської промисловості. За підсумками восьми місяців воно не змінилося порівняно з січнем–серпнем 2025 року, а в серпні було на 0,6% нижчим за минулорічний рівень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари України по НПЗ обвалили переробку нафти в Росії. Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки нафти в Росії на найближчі 18 місяців до близько 4 млн барелів на добу — приблизно на 30% нижче рівня до повномасштабного вторгнення. Причиною стали регулярні удари українських дронів по НПЗ та складнощі з ремонтом обладнання через міжнародні санкції.