Збитки на $137 млрд: пенсійний фонд Кореї обвалився через падіння акцій Samsung та SK Hynix

Головний пенсійний фонд Південної Кореї (NPS) зазнав збитків у розмірі 182 трильйони вон (близько 137 мільярдів доларів США) через різке знецінення часток у місцевих компаніях, передусім у виробниках мікросхем "Samsung Electronics" та "SK Hynix".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними аналітичної компанії "FnGuide", розрахункова вартість пакетів акцій розміром від 5% у 287 публічних компаніях у портфелі фонду впала до 333,53 трильйона вон станом на 15 жовтня 2026 року (наприкінці червня вона становила 515,93 трильйона вон).

Це стало першим квартальним спадом для організації з четвертого кварталу 2024 року та різким розворотом після першого півріччя, коли фонд зафіксував дохідність у 27,2% — найкращий результат для цього періоду щонайменше з 2022 року.

Загалом під управлінням NPS на кінець червня перебувало 1 866 трильйонів вон (близько $1,35 трлн).

Основний удар по портфелю завдало саме падіння технологічного сектора. Сумарно на два гіганти припало близько 72% усіх втрат фонду. Вартість частки NPS у компанії "SK Hynix" скоротилася орієнтовно на 74,2 трильйона вон (при цьому розмір частки зменшився з 7,5% до 7,32%), а пакет акцій "Samsung Electronics" здешевшав на 56,9 трильйона вон (частка фонду залишилася незмінною — 7,84%).

Причини падіння біржі та політична критика

Різкий спад на південнокорейському ринку розгорнувся на тлі появи біржових фондів (ETF) з кредитним плечем на окремі акції, а також зростання сумнівів інвесторів щодо стійкості зростання котирувань, спричиненого бумом штучного інтелекту.

Ключовий індекс країни Kospi 22 червня досяг історичного максимуму на закритті торгів — 9 114,55 пункту, проте до 15 жовтня обвалився орієнтовно на 39%. Ситуацію для пенсійного фонду ускладнило й те, що у травні керівництво навпаки збільшило планову частку інвестицій у корейські акції на кінець року та скоротило присутність в іноземних активах.

Фінансові втрати спричинили політичні дискусії щодо ролі пенсійного гіганта як стабілізатора ринку під час панічних розпродажів. Опозиційна партія "Сила народу" розкритикувала менеджмент NPS за бездіяльність під час падіння біржі, підкресливши, що ухвалене на початку цього року рішення призупинити ребалансування портфеля позбавило фонд можливості викуповувати подешевшалі акції для підтримки ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Samsung та SK Group побудують чотири нові заводи чипів для ШІ в межах масштабної державної стратегії уряду Південної Кореї, спрямованої на закріплення за країною статусу світового технологічного лідера.