Рекордні $80 млрд за квартал: прибуток Samsung підскочив майже вдев'ятеро

Південнокорейська компанія Samsung Electronics очікує стрибок операційного прибутку в третьому кварталі майже в дев'ять разів. Головною причиною став високий попит на чипи пам'яті з боку компаній, які розвивають системи штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За попередніми розрахунками компанії, операційний прибуток за липень-вересень очікується на рекордному рівні 107,4 трлн вон (приблизно 80,2 млрд доларів). Для порівняння, за аналогічний період минулого року цей показник становив 12,2 трлн вон. Продажі за рік зросли на 126,6% — до 195 трлн вон. Повні фінансові підсумки компанія оприлюднить пізніше.

Samsung стала першою технологічною компанією у світі, яка оголосила про квартальний операційний прибуток понад 100 трлн вон. Для виробника це вже четвертий квартал поспіль із рекордними результатами.

Як попит на ШІ змінює ринок

Через закупівлі чипів для дата-центрів штучного інтелекту на ринку триває дефіцит, що підштовхує ціни вгору:

акції компанії з початку року зросли більш ніж удвічі, а загальна вартість Samsung сягнула близько 1,3 трлн доларів;

зростання вартості компонентів тисне на виробників комп'ютерів і смартфонів, які змушені купувати пам'ять дорожче;

експерти аналітичної компанії TrendForce очікують, що контрактні ціни на звичайні чипи пам'яті DRAM у четвертому кварталі піднімуться ще на 10–15%;

американський виробник Micron попереджає, що дефіцит чипів пам'яті в галузі може зберігатися протягом наступних двох років.

Також Samsung змогла покращити показники у розробці передових чипів HBM4 після тривалої конкуренції з південнокорейською SK Hynix.

Складнощі та ризики для бізнесу

Попри рекордні прогнози щодо загального прибутку, компанія стикається з труднощами в окремих напрямах. Дорогі чипи вдарили по виробництву побутової техніки та смартфонів Samsung: за оцінками аналітиків, ці підрозділи разом отримали понад 1 трлн вон сукупного операційного збитку в третьому кварталі через неможливість перекласти витрати на покупців.

Крім того, на доходи вплинуло різке зміцнення південнокорейської вони до долара на понад 14%, оскільки більшу частину виручки Samsung отримує за межами своєї країни. Акції компанії в четвер знизилися на 2,4%, оскільки частина інвесторів сумнівається у збереженні такого попиту в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Samsung підвищила ціни на виробництво чипів до 15%. Південнокорейська корпорація збільшила вартість послуг контрактного виробництва передових напівпровідників для нових замовлень через ажіотажний попит на процесори для штучного інтелекту, який перевантажив потужності галузевого лідера — тайванської компанії TSMC.