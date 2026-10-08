Рекордные $80 млрд за квартал: прибыль Samsung подскочила почти в девять раз

Южнокорейская компания Samsung Electronics ожидает скачок операционной прибыли в третьем квартале почти в девять раз. Главной причиной стал высокий спрос на чипы памяти со стороны компаний, развивающих системы искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По предварительным расчетам компании, операционная прибыль за июль-сентябрь ожидается на рекордном уровне 107,4 трлн вон (примерно 80,2 млрд долларов). Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году этот показатель составил 12,2 трлн вон. Продажи за год выросли на 126,6% - до 195 трлн вон. Полные финансовые итоги компания обнародует позже.

Samsung стала первой технологической компанией в мире, объявившей о квартальной операционной прибыли более 100 трлн вон. Для производителя это уже четвертый квартал с рекордными результатами.

Как спрос на ИИ меняет рынок

Из-за закупок чипов для дата-центров искусственного интеллекта на рынке продолжается дефицит, что подталкивает цены вверх:

акции компании с начала года выросли более чем вдвое, а общая стоимость Samsung составила около 1,3 трлн долларов;

рост стоимости компонентов давит на производителей компьютеров и смартфонов, которые вынуждены покупать память дороже;

эксперты аналитической компании TrendForce ожидают, что контрактные цены на обычные чипы памяти DRAM в четвертом квартале поднимутся еще на 10–15%;

американский производитель Micron предупреждает, что дефицит чипов памяти в отрасли может сохраняться в течение следующих двух лет.

Также Samsung смогла улучшить показатели по разработке передовых чипов HBM4 после длительной конкуренции с южнокорейской SK Hynix.

Сложности и риски для бизнеса

Несмотря на рекордные прогнозы по общей прибыли, компания сталкивается с трудностями в отдельных направлениях. Дорогие чипы ударили по производству бытовой техники и смартфонов Samsung: по оценкам аналитиков, эти подразделения вместе получили более 1 трлн вон совокупного операционного ущерба в третьем квартале из-за невозможности перевести расходы на покупателей.

Кроме того, на доходы повлияло резкое укрепление южнокорейской к доллару более чем на 14%, поскольку большую часть выручки Samsung получает за пределами своей страны. Акции компании в четверг снизились на 2,4%, поскольку часть инвесторов сомневается в сохранении спроса в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Samsung повысила цены на производство чипов до 15%. Южнокорейская корпорация увеличила стоимость услуг контрактного производства передовых полупроводников для новых заказов из-за ажиотажного спроса на процессоры для искусственного интеллекта, перегрузившего мощности отраслевого лидера — тайваньской компании TSMC.