Samsung повысила цены на флагманские смартфоны Galaxy S26

Южнокорейская компания Samsung Electronics повысила цены на большинство смартфонов флагманской линейки Galaxy S26 из-за длительного дефицита чипов памяти на рынке.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Как изменились цены на флагманы

Базовые модели линейки подорожали на 100 долларов.

Galaxy S26 теперь стартует от 1000 долларов;

Galaxy S26+ стоит от 1200 долларов;

стартовая цена Galaxy S26 Ultra выросла до 1400 долларов.

Наибольший рост затронул топовую модификацию Galaxy S26 Ultra с накопителем на 1 терабайт: ее цена выросла сразу на 200 долларов и теперь составляет 2 000 долларов.

По сравнению с предыдущей серией Galaxy S25 модели S26 и S26+ уже стоили на 100 долларов дороже на старте продаж в марте. В то же время, для S26 Ultra компания сначала сохранила стартовую цену предыдущих моделей в 1 300 долларов, поэтому нынешнее подорожание стало для этой линейки первым с начала 2024 года.

Почему дорожает потребительская электроника

Рост цен в секторе потребительской электроники – включая ноутбуки, игровые консоли и смартфоны – длится уже более года. Производители сталкиваются с беспрецедентным дефицитом чипов памяти, вызванным бумом искусственного интеллекта и массовым строительством центров обработки данных.

Samsung изменила цены на линейку S26 только через несколько недель после того, как Apple представила более дорогую линейку iPhone 18 Pro и в то же время повысила стоимость более старых моделей iPhone 17 и iPhone Air. Компания Google из состава Alphabet также подняла цены на серию Pixel 11 по сравнению с предыдущим поколением.

Какие устройства сохранили старые ценники

Последнее повышение цен не коснулось самого доступного представителя серии — смартфона Galaxy S26 FE, вышедшего в августе за 700 долларов (на момент дебюта он стоил на 50 долларов дороже своего предшественника).

Также без изменений осталась стоимость последних сложных смартфонов бренда: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8. В настоящее время Z Fold 8 за 1 900 долларов остается дешевле будущего iPhone Duo от Apple, выход которого ожидается 23 октября по цене 1 999 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung повысила цены на производство чипов до 15%. Южнокорейская компания Samsung Electronics повысила цены на услуги контрактного производства передовых полупроводников до 15% для новых заказов. Причиной стал ажиотажный спрос на процессоры для искусственного интеллекта, перегрузившего мощности отраслевого лидера – тайваньской TSMC.