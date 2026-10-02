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Samsung повысила цены на флагманские смартфоны Galaxy S26
Южнокорейская компания Samsung Electronics повысила цены на большинство смартфонов флагманской линейки Galaxy S26 из-за длительного дефицита чипов памяти на рынке.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.
Как изменились цены на флагманы
Базовые модели линейки подорожали на 100 долларов.
- Galaxy S26 теперь стартует от 1000 долларов;
- Galaxy S26+ стоит от 1200 долларов;
- стартовая цена Galaxy S26 Ultra выросла до 1400 долларов.
Наибольший рост затронул топовую модификацию Galaxy S26 Ultra с накопителем на 1 терабайт: ее цена выросла сразу на 200 долларов и теперь составляет 2 000 долларов.
По сравнению с предыдущей серией Galaxy S25 модели S26 и S26+ уже стоили на 100 долларов дороже на старте продаж в марте. В то же время, для S26 Ultra компания сначала сохранила стартовую цену предыдущих моделей в 1 300 долларов, поэтому нынешнее подорожание стало для этой линейки первым с начала 2024 года.
Почему дорожает потребительская электроника
Рост цен в секторе потребительской электроники – включая ноутбуки, игровые консоли и смартфоны – длится уже более года. Производители сталкиваются с беспрецедентным дефицитом чипов памяти, вызванным бумом искусственного интеллекта и массовым строительством центров обработки данных.
Samsung изменила цены на линейку S26 только через несколько недель после того, как Apple представила более дорогую линейку iPhone 18 Pro и в то же время повысила стоимость более старых моделей iPhone 17 и iPhone Air. Компания Google из состава Alphabet также подняла цены на серию Pixel 11 по сравнению с предыдущим поколением.
Какие устройства сохранили старые ценники
Последнее повышение цен не коснулось самого доступного представителя серии — смартфона Galaxy S26 FE, вышедшего в августе за 700 долларов (на момент дебюта он стоил на 50 долларов дороже своего предшественника).
Также без изменений осталась стоимость последних сложных смартфонов бренда: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8. В настоящее время Z Fold 8 за 1 900 долларов остается дешевле будущего iPhone Duo от Apple, выход которого ожидается 23 октября по цене 1 999 долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что Samsung повысила цены на производство чипов до 15%. Южнокорейская компания Samsung Electronics повысила цены на услуги контрактного производства передовых полупроводников до 15% для новых заказов. Причиной стал ажиотажный спрос на процессоры для искусственного интеллекта, перегрузившего мощности отраслевого лидера – тайваньской TSMC.