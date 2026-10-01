Huawei повысит цены на смартфоны из-за дефицита и удорожания памяти

Китайская технологическая корпорация Huawei планирует повысить цены на свои смартфоны вслед за конкурентами, чтобы компенсировать удорожание микросхем памяти.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По словам руководителя потребительского бизнеса Huawei Ричарда Юя, расход компании на производство смартфонов вырос в среднем на 200 долларов, хотя точный период для сравнения он не назвал. На встрече с журналистами в Шэньчжэне он объяснил, что повышение цен будет умеренным, однако текущая ситуация серьезно сказывается на прибыльности бизнеса.

Влияние кризиса на рынок и стратегия компании

В то же время Ричард Юй считает, что дефицит памяти даст Huawei преимущество как производителю премиальных смартфонов бюджетным брендам. По оценкам компании Counterpoint Research, к концу этого десятилетия с рынка исчезнет около 230 млн. смартфонов стоимостью ниже 200 долларов. В Huawei ожидают, что сокращение спроса на дешевые модели заставит всех переходить в средний и высокий сегменты.

В четверг компания представила новое поколение флагманов: специальная версия Mate 90 Pro Max будет стоить от 10 999 юаней (около 1640 долларов).

Доходность глобальных производителей электроники от Apple до Xiaomi в этом году оказалась под давлением из-за активного развития систем искусственного интеллекта, что привело к удорожанию компонентов. Apple, Xiaomi и Huawei уже увеличивали цены на свои устройства в сентябре.

Показатели продаж и выход на зарубежные рынки

В первом полугодии чистая прибыль Huawei сократилась на 36%, в том числе из-за накопления запасов сырья для уменьшения влияния роста издержек. Компания долгое время держала цены без изменений, в то время как внутренние конкуренты Xiaomi и Oppo поднимали их несколько раз в течение года.

Эта стратегия дает результаты: ожидается, что поставки смартфонов компании в текущем году возрастут примерно на 8%, в то время как другие китайские бренды могут сократить показатели на величину до 34%.

Положительную роль играет спрос на сложные смартфоны:

после выхода модели iPhone Duo от Apple продажи устройства Huawei Pura X Max стоимостью 1650 долларов выросли на 76%, а поставки достигли 1,4 млн единиц;

продажи трехсложного смартфона второго поколения Mate XT 2 по цене от 2980 долларов компания рассчитывает довести до более чем 1 млн единиц этого года.

Huawei планирует наращивать продажи премиальных устройств вне Китая, в частности на Ближнем Востоке и в Европе. Компания постепенно восстанавливает международные позиции, утраченные из-за санкций США, которые ограничили сотрудничество с TSMC и Google.

В настоящее время смартфоны бренда в Китае работают на собственной операционной системе HarmonyOS, а в ближайшие годы компания планирует заменить ею системы Android на устройствах, продаваемых за рубежом.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei объявила о прорыве в разработке чипов в обход санкций США. Компания разработала новую стратегию проектирования микросхем, которая позволит создавать высокопроизводительные процессоры в условиях жестких санкционных ограничений со стороны США и планирует за пять лет выйти на производство сверхмощных 1,4-нанометровых чипов.