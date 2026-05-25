Huawei объявила о прорыве в разработке чипов в обход санкций США

Китайская технологическая корпорация Huawei объявила о разработке новой стратегии проектирования микросхем, позволяющей создавать высокопроизводительные процессоры в условиях жестких санкционных ограничений со стороны США. Компания планирует за пять лет выйти на производство сверхмощных 1,4-нанометровых чипов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Представленная на семинаре в Шанхае технология критически важна для Пекина, поскольку в конце десятилетия уровень 1,4 нм будет считаться мировым пределом для полупроводников.

Лидер рынка тайваньская TSMC, которая использует 2-нм технологию и планирует запустить массовое производство 1,4-нм чипов в 2028 году. Поскольку США заблокировали Китаю доступ к современному литографическому оборудованию, Huawei вынуждена искать альтернативные решения.

Что такое "закон масштабирования Тау" и архитектура LogicFolding

Вместо традиционного уменьшения физического размера транзисторов, невозможно без американского оборудования, инженеры Huawei сосредоточились на повышении системной эффективности.

Новая концепция получила название Tau Scaling Law ("Закон масштабирования Тау").

Ключевые особенности новой стратегии:

Ускорение сигналов: метод основан на сокращении времени, необходимого для перемещения данных и сигналов внутри чипа и вычислительных систем. Это позволяет наращивать производительность даже на более старом оборудовании.

Архитектура LogicFolding: первыми новую родственную архитектуру получат процессоры Kirin, релиз которых запланирован на конец 2026 года. Она сокращает длину внутренних соединений, что существенно сводит к минимуму задержки и ускоряет движение данных.

Масштаб производства: по данным компании, за последние шесть лет на основе принципов Tau Scaling Law для смартфонов и ИИ-вычислений уже был спроектирован и массово выпущен 381 тип микросхем.

После официальной презентации новой технологии акции крупнейшего китайского контрактного производителя микросхем SMIC на торгах в понедельник подскочили на 7,6%.

Полная замена американской Nvidia на рынке КНР

Благодаря этим разработкам линейка процессоров Huawei Ascend стала ключевой платформой для работы китайских моделей искусственного интеллекта. Из-за экспортного контроля Вашингтона, запретившего Nvidia продавать свои мощные чипы в КНР, местные технологические гиганты массово переходят на продукцию Huawei.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ранее признал, что его корпорация фактически "уступила" китайский рынок ИИ-чипов в пользу Huawei.

Напомним, китайский стартап DeepSeek навсегда снизил цены на свой флагманский ИИ. Быстрое и бессрочное удешевление доступа к нейросети V4-Pro связывают именно с оптимизацией алгоритмов под новые высокопроизводительные чипы Ascend от Huawei, массовая поставка и развертывание суперузлов которых позволило разработчикам существенно снизить затраты на вычислительные мощности.