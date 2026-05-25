Huawei оголосила про прорив у розробці чіпів в обхід санкцій США

Китайська технологічна корпорація Huawei оголосила про розробку нової стратегії проєктування мікросхем, яка дозволить створювати високопродуктивні процесори в умовах жорстких санкційних обмежень з боку США. Компанія планує за п'ять років вийти на виробництво надпотужних 1,4-нанометрових чіпів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Презентована на семінарі в Шанхаї технологія є критично важливою для Пекіна, оскільки наприкінці десятиліття рівень 1,4 нм вважатиметься світовою межею для напівпровідників.

Наразі лідер ринку тайванська TSMC, яка використовує 2-нм технологію і планує запустити масове виробництво 1,4-нм чіпів у 2028 році. Оскільки США заблокували Китаю доступ до сучасного літографічного обладнання, Huawei змушена шукати альтернативні рішення.

Що таке "закон масштабування Тау" та архітектура LogicFolding

Замість традиційного зменшення фізичного розміру транзисторів, що неможливо без американського обладнання, інженери Huawei зосередилися на підвищенні системної ефективності.

Нова концепція отримала назву Tau Scaling Law ("Закон масштабування Тау").

Ключові особливості нової стратегії:

Прискорення сигналів: метод базується на скороченні часу, необхідного для переміщення даних і сигналів усередині чіпа та обчислювальних систем. Це дозволяє нарощувати продуктивність навіть на старішому обладнанні.

Архітектура LogicFolding: першими нову споріднену архітектуру отримають процесори Kirin, реліз яких заплановано на кінець 2026 року. Вона скорочує довжину внутрішніх з'єднань, що суттєво мінімізує затримки та прискорює рух даних.

Масштаб виробництва: за даними компанії, за останні шість років на основі принципів Tau Scaling Law для смартфонів та Ші-обчислень уже було спроєктовано та масово випущено 381 тип мікросхем.

Після офіційної презентації нової технології акції найбільшого китайського контрактного виробника мікросхем SMIC на торгах у понеділок підскочили на 7,6%.

Повна заміна американської Nvidia на ринку КНР

Завдяки цим розробкам лінійка процесорів Huawei Ascend стала ключовою платформою для роботи китайських моделей штучного інтелекту. Через експортний контроль Вашингтона, який заборонив Nvidia продавати свої найпотужніші чіпи у КНР, місцеві технологічні гіганти масово переходять на продукцію Huawei.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг раніше визнав, що його корпорація фактично "поступилася" китайським ринком ШІ-чипів на користь Huawei.

Нагадаємо, китайський стартап DeepSeek назавжди знизив ціни на свій флагманський ШІ. Стрімке та безстрокове здешевлення доступу до нейромережі V4-Pro пов'язують саме з оптимізацією алгоритмів під нові високопродуктивні чіпи Ascend від Huawei, масове постачання та розгортання супервузлів яких дозволило розробникам суттєво знизити витрати на обчислювальні потужності.