США дозволили продаж чипів Nvidia H200 Китаю: чому поставки досі не розпочалися

США офіційно дозволили близько 10 китайським фірмам закуповувати чипи H200 — другу за потужністю модель у лінійці Nvidia, адаптовану під експортні обмеження. Проте, не було здійснено жодної фактичної поставки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Серед схвалених покупців значаться такі гіганти, як Alibaba, Tencent, ByteDance та JD.com, а також дистриб’ютори Lenovo та Foxconn. Згідно з умовами ліцензування, кожен клієнт має право придбати до 75 тисяч чипів, проте реалізація цих планів зайшла у глухий кут.

Роль Трампа

Ситуація стала настільки критичною, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан приєднався до делегації Білого дому під час візиту до Пекіна.

Цікаво, що спочатку Хуана не було у списках, проте він отримав особисте запрошення від президента Дональда Трампа.

Президент зустрів голову Nvidia на Алясці під час перельоту на саміт із Сі Цзіньпіном, що вселило надію на розблокування поставок H200.

Для Nvidia Китай залишається критично важливим ринком, попри санкційний тиск. Модель H200 є ключовим продуктом для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

Ставки надзвичайно високі: до посилення санкцій Nvidia контролювала 95% китайського ринку передових чипів, а потенційний обсяг ринку ШІ в країні оцінюється у 50 мільярдів доларів лише на цей рік.

Пекін блокує закупівлі на користь внутрішніх виробників

Попри отримані дозволи від американської сторони, угоди гальмуються самим Китаєм. Джерела повідомляють, що китайські технологічні фірми почали відмовлятися від контрактів після негласних рекомендацій Пекіна.

Міністр торгівлі США Говард Латнік підтвердив ці побоювання, зазначивши, що центральний уряд Китаю наразі обмежує закупівлі іноземних чипів. Основною метою КНР є перенаправлення інвестицій на підтримку власної внутрішньої промисловості напівпровідників.

Таким чином, найцінніша компанія світу опинилася заручником національних пріоритетів двох супердержав, що суперечать один одному.

Про H200

H200, другий за потужністю чип штучного інтелекту від Nvidia, став головною темою спотикання у відносинах між США та Китаєм.

Це найпотужніший графічний процесор, випущений наприкінці 2023 року. Він є прямим спадкоємцем легендарного H100 — чіпа, який спричинив бум нейромереж на кшталт ChatGPT.

Торік Китай закликав компанії, зокрема державні, уникати використання чипів H20 від Nvidia.

Раніше Трамп заявляв, що більшість найбільш передових чипів штучного інтелекту виробництва компанії Nvidia будуть зарезервовані виключно для американських компаній. Вони не будуть допущені до Китаю та інших країн. Перед цим адміністрація Трампа заборонила компанії Nvidia продавати в Китай чип штучного інтелекту H20. Експорт цього чипа було дозволено лише за наявності спеціальної ліцензії, дію якої уряд США призупинив на невизначений термін.