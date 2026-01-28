Китай дозволив своїм техногігантам купувати чипи штучного інтелекту Nvidia H200

Уряд Китаю схвалив запити провідних технологічних гігантів — ByteDance, Alibaba та Tencent — на закупівлю передових чипів штучного інтелекту Nvidia H200.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ослаблення обмежень для техгігантів

За даними джерел Reuters, компанії отримали схвалення на замовлення загалом понад 400 000 одиниць чипів моделі H200.

Раніше Пекін неофіційно закликав вітчизняні фірми віддавати перевагу локальним рішенням (наприклад, від Huawei), однак продуктивність H200, яка у 6 разів перевищує адаптовані для Китаю версії (H20), стала критичним фактором для конкурентоспроможності китайського ШІ.

Попри "зелене світло", китайські регулятори висувають низку умов для отримання ліцензій на імпорт, які наразі перебувають на стадії обговорення.

Деякі джерела повідомляють, що через жорсткість цих обмежень компанії ще не перетворили дозволи на реальні замовлення.

Технологічне суперництво

Чип H200 став центральним елементом напруженості між Вашингтоном та Пекіном.

Незважаючи на те, що США схвалили експорт цих моделей (з урахуванням певних тарифів), саме вагання китайської влади тривалий час були основною перешкодою для поставок.

Поступка Пекіна свідчить про те, що на даному етапі внутрішні розробки ще не можуть повноцінно замінити продукцію Nvidia у складних обчисленнях.

Про H200

H200, другий за потужністю чип штучного інтелекту від Nvidia, став головною темою спотикання у відносинах між США та Китаєм.

Незважаючи на значний попит з боку китайських фірм та схвалення США експорту, вагання Пекіна щодо дозволу імпорту стали головною перешкодою для поставок.

Це найпотужніший графічний процесор, випущений наприкінці 2023 року. Він є прямим спадкоємцем легендарного H100 — чіпа, який спричинив бум нейромереж на кшталт ChatGPT.

Нагадаємо, Китай закликав компанії, зокрема державні, уникати використання чипів H20 від Nvidia.

Раніше Трамп заявляв, що більшість найбільш передових чипів штучного інтелекту виробництва компанії Nvidia будуть зарезервовані виключно для американських компаній. Вони не будуть допущені до Китаю та інших країн. Перед цим адміністрація Трампа заборонила компанії Nvidia продавати в Китай чип штучного інтелекту H20. Експорт цього чипа було дозволено лише за наявності спеціальної ліцензії, дію якої уряд США призупинив на невизначений термін.

Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією Nvidia, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, оголосили про запуск спільної ініціативи у галузі ШІ.