США схвалили експорт чипів Nvidia H200 до Китаю за жорстких умов

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок офіційно схвалила експорт до Китаю чипів штучного інтелекту Nvidia H200 — других за потужністю в продуктовій лінійці компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Рішення супроводжується новими регуляторними вимогами, які мають обмежити ризики для національної безпеки США, але водночас можуть пришвидшити поставки чипів на китайський ринок.

Згідно з новими правилами, кожна партія чипів H200 має пройти перевірку незалежною сторонньою лабораторією для підтвердження їхніх технічних характеристик у сфері ШІ. Крім того, Китай не зможе отримати більше ніж 50% від загального обсягу чипів H200, проданих американським клієнтам.

Nvidia зобов’язана сертифікувати наявність достатніх запасів H200 для внутрішнього ринку США, тоді як китайські покупці повинні продемонструвати "достатні процедури безпеки" та гарантувати, що чипи не використовуватимуться у військових цілях. Раніше такі умови для експорту не застосовувалися.

У Nvidia заявили, що рішення адміністрації Трампа встановлює продуманий баланс, який відповідає інтересам Америки та дозволяє компанії зберігати конкурентоспроможність на глобальному ринку напівпровідників. У компанії наголосили, що надмірні обмеження експорту лише посилюють позиції іноземних конкурентів і шкодять американським робочим місцям.

Своєю чергою речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй заявив, що Пекін виступає за взаємовигідну співпрацю між Китаєм і США та розкритикував експортні обмеження, які, за його словами, порушують стабільність глобальних виробничих і логістичних ланцюгів.

Минулого місяця Дональд Трамп оголосив, що дозволить продаж чипів Nvidia до Китаю в обмін на 25% комісію для уряду США. Це рішення викликало різку критику з боку так званих китайських "яструбів" у США, які побоюються, що передові чипи можуть посилити військовий потенціал Пекіна та підірвати технологічну перевагу США у сфері штучного інтелекту.

Аналітик Seaport Research Джей Голдберг назвав нові правила компромісними, зазначивши, що, попри формальні обмеження, їх практичне дотримання може бути складним. За його словами, китайські компанії вже знаходили способи обходити експортні бар’єри, а підхід уряду США виглядає надто транзакційним.

За даними Reuters, китайські технологічні компанії вже розмістили замовлення на понад 2 млн чипів H200 вартістю близько $27 тис. за одиницю, що суттєво перевищує наявні запаси Nvidia, які оцінюються приблизно у 700 тис. чипів.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг минулого тижня на виставці CES у Лас-Вегасі заявив, що компанія нарощує виробництво H200 на тлі високого глобального попиту, зокрема з боку Китаю. За його словами, це вже призвело до зростання цін на оренду таких чипів у хмарних дата-центрах.

Колишній радник Ради національної безпеки США з питань технологій Саїф Хан вважає, що нове правило суттєво розширить можливості Китаю у сфері штучного інтелекту. За його оцінкою, потенційні поставки до 2 млн чипів H200 еквівалентні обчислювальній потужності, якою сьогодні володіє типова велика американська ШІ-компанія.

Адміністрація Трампа натомість наполягає, що контрольований експорт передових чипів стримує китайських конкурентів, зокрема Huawei, від прискореного розвитку власних високопродуктивних мікросхем і зберігає лідерство США у галузі.

Нагадаємо, ще в грудні президент Дональд Трамп надав компанії Nvidia дозвіл на постачання її потужного чипа штучного інтелекту H200 до Китаю в обмін на 25% тарифну надбавку.