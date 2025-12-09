Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп дозволив Nvidia експорт чипів H200 до Китаю за 25% надбавку

Nvidia
Nvidia постачатиме свій чип H200 до Китаю / Depositphotos

Президент Дональд Трамп надав компанії Nvidia дозвіл на постачання її потужного чипа штучного інтелекту H200 до Китаю в обмін на 25% тарифну надбавку. Це рішення може потенційно повернути найдорожчій компанії світу мільярди доларів втраченого бізнесу на ключовому світовому ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Він зазначив, що поінформував про цей крок президента Китаю Сі Цзіньпіна, який відповів позитивно.

Поставки здійснюватимуться лише "затвердженим клієнтам", а інші виробники чипів, зокрема Intel Corp. та Advanced Micro Devices Inc. (AMD), також матимуть право на участь.

Компроміс щодо H200 став альтернативою спробам Nvidia продавати більш просунуті чипи сімейства Blackwell. Надбавка у 25% буде сплачуватися уряду США у вигляді тарифу після перевірки чипів Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі у США.

Перемога Nvidia 

Цей крок є перемогою для Nvidia, яка прагнула послабити експортний контроль, що перешкоджав продажу її чипів ШІ. Генеральний директор Дженсен Хуан налагодив тісні зв'язки з Трампом і доводив, що обмеження лише сприяють розвитку китайських конкурентів, таких як Huawei.

Наразі H200 є значним кроком уперед порівняно з раніше дозволеним H20. Акції Nvidia та AMD зросли приблизно на 2% після заяви Трампа.

Критика та занепокоєння національною безпекою

Рішення Трампа викликало негайну негативну реакцію серед сенаторів-демократів. Сенатор Елізабет Воррен попередила про "колосальний провал у сфері економіки та національної безпеки" у наданні Пекіну інструментів для розробки ШІ наступного покоління, оскільки H200 на покоління випереджає все, що пропонують китайські розробники.

Трамп, зі свого боку, запевнив, що "захистить національну безпеку" і що більш просунуті чипи Nvidia, такі як Blackwell та майбутній Rubin, не є частиною цієї угоди.

Раніше Трамп заявляв, що більшість найбільш передових чипів штучного інтелекту виробництва компанії Nvidia будуть зарезервовані виключно для американських компаній. Вони не будуть допущені до Китаю та інших країн.

Перед цим адміністрація Дональда Трампа заборонила компанії Nvidia продавати в Китай чип штучного інтелекту H20. Експорт цього чипа було дозволено лише за наявності спеціальної ліцензії, дію якої уряд США призупинив на невизначений термін. 

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією Nvidia, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, оголосили про запуск спільної ініціативи у галузі ШІ.

Автор:
Тетяна Бесараб