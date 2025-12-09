Трамп дозволив Nvidia експорт чипів H200 до Китаю за 25% надбавку

Президент Дональд Трамп надав компанії Nvidia дозвіл на постачання її потужного чипа штучного інтелекту H200 до Китаю в обмін на 25% тарифну надбавку. Це рішення може потенційно повернути найдорожчій компанії світу мільярди доларів втраченого бізнесу на ключовому світовому ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Він зазначив, що поінформував про цей крок президента Китаю Сі Цзіньпіна, який відповів позитивно.

Поставки здійснюватимуться лише "затвердженим клієнтам", а інші виробники чипів, зокрема Intel Corp. та Advanced Micro Devices Inc. (AMD), також матимуть право на участь.

Компроміс щодо H200 став альтернативою спробам Nvidia продавати більш просунуті чипи сімейства Blackwell. Надбавка у 25% буде сплачуватися уряду США у вигляді тарифу після перевірки чипів Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі у США.

Перемога Nvidia

Цей крок є перемогою для Nvidia, яка прагнула послабити експортний контроль, що перешкоджав продажу її чипів ШІ. Генеральний директор Дженсен Хуан налагодив тісні зв'язки з Трампом і доводив, що обмеження лише сприяють розвитку китайських конкурентів, таких як Huawei.

Наразі H200 є значним кроком уперед порівняно з раніше дозволеним H20. Акції Nvidia та AMD зросли приблизно на 2% після заяви Трампа.

Критика та занепокоєння національною безпекою

Рішення Трампа викликало негайну негативну реакцію серед сенаторів-демократів. Сенатор Елізабет Воррен попередила про "колосальний провал у сфері економіки та національної безпеки" у наданні Пекіну інструментів для розробки ШІ наступного покоління, оскільки H200 на покоління випереджає все, що пропонують китайські розробники.

Трамп, зі свого боку, запевнив, що "захистить національну безпеку" і що більш просунуті чипи Nvidia, такі як Blackwell та майбутній Rubin, не є частиною цієї угоди.

Раніше Трамп заявляв, що більшість найбільш передових чипів штучного інтелекту виробництва компанії Nvidia будуть зарезервовані виключно для американських компаній. Вони не будуть допущені до Китаю та інших країн.

Перед цим адміністрація Дональда Трампа заборонила компанії Nvidia продавати в Китай чип штучного інтелекту H20. Експорт цього чипа було дозволено лише за наявності спеціальної ліцензії, дію якої уряд США призупинив на невизначений термін.

